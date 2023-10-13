Супер рецепт приготовления цветной капусты — видео

Супер рецепт цветной капусты в духовке
Этот рецепт будут просить все, кто любит цветную капусту. Вы узнаете все секреты приготовления в духовке. Попробовав один раз, вы больше никогда не будете жарить цветную капусту на сковороде.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 1 кочан цветной капусты (вес 950 г);
- вода;
- соль;
- 80-100 г хлебных крошек или панировочных сухарей;
- 50-70 г твердого творога;
- 1 ч.л. (с горкой) сладкой паприки;
- 1ч.л. сухого чеснока;
- 0,5 ч.л. черного перца (или по вкусу);
- 3 яйца + щепотка соли;
- 3 ст.л. майонеза;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала берем цветную капусту, ее нужно нарезать, а затем отварить.
Складываем капусту в кастрюлю, заливаем водой, варить нужно 3 минуты. Очень важно капусту не переварить.
Теперь в емкость разбиваем три яйца, добавляем соль и три столовых ложки майонеза.
Далее берем другую емкость, насыпаем туда панировочные сухари, твердый сыр, чайную ложку сладкой паприки, чайную ложку сухого чеснока и полчайной ложки молотого черного перца. Все тщательно перемешать.
Теперь берем каждый кусок цветной капусты, обмакиваем в яичную массу, а затем в панировочные сухари с сыром и выкладываем на противень.
Ставим в духовку и запекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.