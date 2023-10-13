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Супер рецепт цветной капусты в духовке

13 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Супер рецепт приготовления цветной капусты — видео
Цветная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт будут просить все, кто любит цветную капусту. Вы узнаете все секреты приготовления в духовке. Попробовав один раз, вы больше никогда не будете жарить цветную капусту на сковороде.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 1 кочан цветной капусты (вес 950 г);
  • вода;
  • соль;
  • 80-100 г хлебных крошек или панировочных сухарей;
  • 50-70 г твердого творога;
  • 1 ч.л. (с горкой) сладкой паприки;
  • 1ч.л. сухого чеснока;
  • 0,5 ч.л. черного перца (или по вкусу);
  • 3 яйца + щепотка соли;
  • 3 ст.л. майонеза;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала берем цветную капусту, ее нужно нарезать, а затем отварить.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Складываем капусту в кастрюлю, заливаем водой, варить нужно 3 минуты. Очень важно капусту не переварить.

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Цветная капуста в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь в емкость разбиваем три яйца, добавляем соль и три столовых ложки майонеза.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее берем другую емкость, насыпаем туда панировочные сухари, твердый сыр, чайную ложку сладкой паприки, чайную ложку сухого чеснока и полчайной ложки молотого черного перца. Все тщательно перемешать.

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Панировочные сухари. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь берем каждый кусок цветной капусты, обмакиваем в яичную массу, а затем в панировочные сухари с сыром и выкладываем на противень.

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Цветная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ставим в духовку и запекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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Запеченная цветная капуста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.

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