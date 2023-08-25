Як зробити суп з фрикадельками смачним — відео рецепт

Супер рецепт смачного супу з фрикадельками з секретною порадою
Ви дізнаєтесь, як зробити смак супу насиченим, скільки варити овочі для бульйону та чому насправді не обов'язково їсти перші страви щодня. Ми приготуємо суп з фрикадельками з курячого фаршу з ароматними спеціями та овочами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 2 курячих крильця;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 300 г курячого фаршу;
- 100 г спаржевої квасолі;
- 2-3 картоплини;
- 1 ч. л. хмелі-сунелі;
- 1 жовток;
- 2-2,5 л води;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати основу для супу. Кладемо цілу цибулю, шматочок моркви в кастрюлю та 2 курячих крильця. Ставимо на вогонь та варимо 30 хвилин.
Далі потрібно нарізати моркву невеликими кубиками.
Потім нарізаємо картоплю невеликими кубиками, або як вам подобається.
Через 30 хвилин наш бульон готовий. Додаємо в нього картоплю, а через 10 хвилин моркву.
Тепер будемо робити фрикадельки. Беремо фарш, туда додаємо один курячий жовток, трохи солі та вимішуємо. Беремо спецію хмелі сунелі та додаємо до фаршу.
До бульйону можна додати аніс чи бадьян. Це додасть цікавого смаку. Також можна поекспериментувати на копчену паприку.
Шеф кухар рекомендує робити суп без засмажки, оскільки весь суп буде мати лише смак засмажки.
Далі з фаршу формуємо невеликі кульки та варимо 10 хвилин. До бульйону можна також трохи додати хмелі сунелі. В самому кінці в суп додаємо спаржеву квасолю.
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