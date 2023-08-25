Як зробити суп з фрикадельками смачним — відео рецепт

Суп з фрикадельками. Фото: Freepik

Ви дізнаєтесь, як зробити смак супу насиченим, скільки варити овочі для бульйону та чому насправді не обов'язково їсти перші страви щодня. Ми приготуємо суп з фрикадельками з курячого фаршу з ароматними спеціями та овочами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

2 курячих крильця;

1 морква;

1 цибуля;

300 г курячого фаршу;

100 г спаржевої квасолі;

2-3 картоплини;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

1 жовток;

2-2,5 л води;

сіль до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати основу для супу. Кладемо цілу цибулю, шматочок моркви в кастрюлю та 2 курячих крильця. Ставимо на вогонь та варимо 30 хвилин.

Нарізання моркви. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно нарізати моркву невеликими кубиками.

Підготовка бульйону. Фото: YouTube @klopotenko

Потім нарізаємо картоплю невеликими кубиками, або як вам подобається.

Замішування фаршу. Фото: YouTube @klopotenko

Через 30 хвилин наш бульон готовий. Додаємо в нього картоплю, а через 10 хвилин моркву.

Приготування супу. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер будемо робити фрикадельки. Беремо фарш, туда додаємо один курячий жовток, трохи солі та вимішуємо. Беремо спецію хмелі сунелі та додаємо до фаршу.

Формування фрикадельок. Фото: YouTube @klopotenko

До бульйону можна додати аніс чи бадьян. Це додасть цікавого смаку. Також можна поекспериментувати на копчену паприку.

Готовий суп. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар рекомендує робити суп без засмажки, оскільки весь суп буде мати лише смак засмажки.

Далі з фаршу формуємо невеликі кульки та варимо 10 хвилин. До бульйону можна також трохи додати хмелі сунелі. В самому кінці в суп додаємо спаржеву квасолю.

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