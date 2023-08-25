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Супер рецепт смачного супу з фрикадельками з секретною порадою

25 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як зробити суп з фрикадельками смачним — відео рецепт
Суп з фрикадельками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви дізнаєтесь, як зробити смак супу насиченим, скільки варити овочі для бульйону та чому насправді не обов'язково їсти перші страви щодня. Ми приготуємо суп з фрикадельками з курячого фаршу з ароматними спеціями та овочами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 2 курячих крильця;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 300 г курячого фаршу;
  • 100 г спаржевої квасолі;
  • 2-3 картоплини;
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі;
  • 1 жовток;
  • 2-2,5 л води;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати основу для супу. Кладемо цілу цибулю, шматочок моркви в кастрюлю та 2 курячих крильця. Ставимо на вогонь та варимо 30 хвилин. 

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Нарізання моркви. Фото: YouTube @klopotenko

Далі потрібно нарізати моркву невеликими кубиками. 

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Підготовка бульйону. Фото: YouTube @klopotenko

Потім нарізаємо картоплю невеликими кубиками, або як вам подобається. 

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Замішування фаршу. Фото: YouTube @klopotenko

Через 30 хвилин наш бульон готовий. Додаємо в нього картоплю, а через 10 хвилин моркву. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер будемо робити фрикадельки. Беремо фарш, туда додаємо один курячий жовток, трохи солі та вимішуємо. Беремо спецію хмелі сунелі та додаємо до фаршу. 

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Формування фрикадельок. Фото: YouTube @klopotenko

До бульйону можна додати аніс чи бадьян. Це додасть цікавого смаку. Також можна поекспериментувати на копчену паприку. 

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Готовий суп. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф кухар рекомендує робити суп без засмажки, оскільки весь суп буде мати лише смак засмажки. 

Далі з фаршу формуємо невеликі кульки та варимо 10 хвилин. До бульйону можна також трохи додати хмелі сунелі.  В самому кінці в суп додаємо спаржеву квасолю. 

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