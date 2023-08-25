Как сделать суп с фрикадельками вкусным — видео рецепт

Суп с фрикадельками. Фото: Freepik

Вы узнаете, как сделать вкус супа насыщенным, сколько варить овощи для бульона и почему на самом деле не обязательно есть первые блюда каждый день. Мы приготовим суп с фрикадельками из куриного фарша с ароматными специями и овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

2 куриных крылышка;

1 морковь;

1 лук;

300 г куриного фарша;

100 г спаржевой фасоли;

2-3 картофелины;

1 ч. л. хмели-сунели;

1 желток;

2-2,5 л воды;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить основу для супа. Кладем целый лук, кусочек моркови в кастрюлю и 2 куриных крылышка. Ставим на огонь и варим 30 минут.

Нарезка моркови. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нужно нарезать морковь небольшими кубиками.

Подготовка бульона. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нарезаем картошку небольшими кубиками или как вам нравится.

Замешивание фарша. Фото: YouTube @klopotenko

Через 30 минут наш бульон готов. Добавляем в него картофель, а через 10 минут морковь.

Приготовление супа. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь будем делать фрикадельки. Берем фарш, туда добавляем один куриный желток, немного соли и вымешиваем. Берем специю хмели сунели и добавляем в фарш.

Формирование фрикаделек. Фото: YouTube @klopotenko

К бульону можно добавить анис или бадьян. Это придаст интересный вкус. Также можно поэкспериментировать с копченой паприкой.

Готовый суп. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар рекомендует делать суп без зажарки, поскольку весь суп будет иметь только вкус зажарки.

Далее из фарша формируем небольшие шарики и варим 10 минут. К бульону можно немного добавить хмели сунели. В самом конце в суп добавляем спаржевую фасоль.

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