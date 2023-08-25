Как сделать суп с фрикадельками вкусным — видео рецепт

Супер рецепт вкусного супа с фрикадельками с секретным советом
Вы узнаете, как сделать вкус супа насыщенным, сколько варить овощи для бульона и почему на самом деле не обязательно есть первые блюда каждый день. Мы приготовим суп с фрикадельками из куриного фарша с ароматными специями и овощами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 2 куриных крылышка;
- 1 морковь;
- 1 лук;
- 300 г куриного фарша;
- 100 г спаржевой фасоли;
- 2-3 картофелины;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 1 желток;
- 2-2,5 л воды;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить основу для супа. Кладем целый лук, кусочек моркови в кастрюлю и 2 куриных крылышка. Ставим на огонь и варим 30 минут.
Далее нужно нарезать морковь небольшими кубиками.
Затем нарезаем картошку небольшими кубиками или как вам нравится.
Через 30 минут наш бульон готов. Добавляем в него картофель, а через 10 минут морковь.
Теперь будем делать фрикадельки. Берем фарш, туда добавляем один куриный желток, немного соли и вымешиваем. Берем специю хмели сунели и добавляем в фарш.
К бульону можно добавить анис или бадьян. Это придаст интересный вкус. Также можно поэкспериментировать с копченой паприкой.
Шеф повар рекомендует делать суп без зажарки, поскольку весь суп будет иметь только вкус зажарки.
Далее из фарша формируем небольшие шарики и варим 10 минут. К бульону можно немного добавить хмели сунели. В самом конце в суп добавляем спаржевую фасоль.
Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления. Получите самые сочные свиные котлеты в своей жизни с приятным сладким привкусом.