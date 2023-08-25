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Супер рецепт вкусного супа с фрикадельками с секретным советом

25 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как сделать суп с фрикадельками вкусным — видео рецепт
Суп с фрикадельками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как сделать вкус супа насыщенным, сколько варить овощи для бульона и почему на самом деле не обязательно есть первые блюда каждый день. Мы приготовим суп с фрикадельками из куриного фарша с ароматными специями и овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 2 куриных крылышка;
  • 1 морковь;
  • 1 лук;
  • 300 г куриного фарша;
  • 100 г спаржевой фасоли;
  • 2-3 картофелины;
  • 1 ч. л. хмели-сунели;
  • 1 желток;
  • 2-2,5 л воды;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить основу для супа. Кладем целый лук, кусочек моркови в кастрюлю и 2 куриных крылышка. Ставим на огонь и варим 30 минут.

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Нарезка моркови. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нужно нарезать морковь небольшими кубиками.

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Подготовка бульона. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нарезаем картошку небольшими кубиками или как вам нравится.

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Замешивание фарша. Фото: YouTube @klopotenko

Через 30 минут наш бульон готов. Добавляем в него картофель, а через 10 минут морковь.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь будем делать фрикадельки. Берем фарш, туда добавляем один куриный желток, немного соли и вымешиваем. Берем специю хмели сунели и добавляем в фарш.

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Формирование фрикаделек. Фото: YouTube @klopotenko

К бульону можно добавить анис или бадьян. Это придаст интересный вкус. Также можно поэкспериментировать с копченой паприкой.

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Готовый суп. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар рекомендует делать суп без зажарки, поскольку весь суп будет иметь только вкус зажарки.

Далее из фарша формируем небольшие шарики и варим 10 минут. К бульону можно немного добавить хмели сунели. В самом конце в суп добавляем спаржевую фасоль.

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