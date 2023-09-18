Неймовірно смачна страва з філе, яка підійде до святкового столу — відео рецепт

Супер рецепт курки з картоплею на вечерю
Цікавий рецепт запеченої курки з картоплею. Ця страва підійде як для звичайної вечері, так і для святкового столу. Виходить дуже смачно та незвичайно, при цьому готується доволі просто. Якщо ви давно хотіли приготувати щось смачненьке, цей рецепт саме для вас.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- картопля 4-5 шт;
- сіль 1/2 ч. л.;
- чорний мелений перець 1/2 ч. л.;
- паприка 1 ч. л.;
- орегано 1/2 ч. л.;
- оливкова олія;
- куряче філе 3 шт.;
- петрушка пучок;
- сир 100 г;
- майонез 1-2 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю тонкими кружальцями. Беремо ємність для запікання та викладаємо туди картоплю.
Додаємо трохи солі, чорного меленого перцю, сухого або свіжого часнику та солодкої паприки. Також бажано додати спецій з травами, наприклад орегано.
До картоплі додаємо оливкову олію або іншу рослинну олію. Все ретельно перемішуємо. Відправляємо запікати картоплю в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин.
Тепер підготуємо м'ясо. Нам знадобиться два курячих філе, за бажанням можна замінити на філе індички.
Кожне філе потрібно розрізати вздовж на дві частини, так, як показано на відео. Бажано, щоб філе було не маленьке.
Отримані кусочки філе викладаємо одним шаром на дошку та накриваємо харчовою плівкою. Потрібно гарно його відбити.
Далі потрібно натерти 100 грамів твердого сиру. Перекладаємо сир в окрему ємність.
Далі потрібно нарізати зелень петрушки чи кропу. Зелень додаємо до сиру, все ретельно перемішуємо.
М'ясо потрібно з обох боків посолити та поперчити. Можна додати улюблені спеції.
На кожну частину філе викладаємо сир з зеленню, а зверху накриваємо іншою частиною філе.
На запечену картоплю викладаємо підготовлені шматочки з м'яса з начинкою та повертаємо нашу страву в духовку ще на 30 хвилин.
Беремо ще трохи сиру та натираємо на крупній тертці, сюди додаємо свіжий часник та ложку майонезу, все ретельно перемішати.
Дістаємо курку з картоплею та зверху викладаємо сирну масу. Цю масу потрібно викладати на повністю приготоване м'ясо, тоді сир швидко розплавиться та створить апетитну скоринку. Ставимо в духовку на 15-20 хвилин.
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