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Супер рецепт курки з картоплею на вечерю

18 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Неймовірно смачна страва з філе, яка підійде до святкового столу — відео рецепт
Курка з картоплею. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цікавий рецепт запеченої курки з картоплею. Ця страва підійде як для звичайної вечері, так і для святкового столу. Виходить дуже смачно та незвичайно, при цьому готується доволі просто. Якщо ви давно хотіли приготувати щось смачненьке, цей рецепт саме для вас. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • картопля 4-5 шт;
  • сіль 1/2 ч. л.;
  • чорний мелений перець 1/2 ч. л.;
  • паприка 1 ч. л.;
  • орегано 1/2 ч. л.;
  • оливкова олія;
  • куряче філе 3 шт.;
  • петрушка пучок;
  • сир 100 г;
  • майонез 1-2 ст. л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю тонкими кружальцями. Беремо ємність для запікання та викладаємо туди картоплю.

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо трохи солі, чорного меленого перцю, сухого або свіжого часнику та солодкої паприки. Також бажано додати спецій з травами, наприклад орегано. 

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Картопля у формі для випікання. Фото: YouTube @prostirecepti

До картоплі додаємо оливкову олію або іншу рослинну олію. Все ретельно перемішуємо. Відправляємо запікати картоплю в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер підготуємо м'ясо. Нам знадобиться два курячих філе, за бажанням можна замінити на філе індички. 

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Відбите куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Кожне філе потрібно розрізати вздовж на дві частини, так, як показано на відео. Бажано, щоб філе було не маленьке. 

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Сир та зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Отримані кусочки філе викладаємо одним шаром на дошку та накриваємо харчовою плівкою. Потрібно гарно його відбити. 

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Куряче філе з сиром. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти 100 грамів твердого сиру. Перекладаємо сир в окрему ємність. 

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Куряче філе на картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати зелень петрушки чи кропу. Зелень додаємо до сиру, все ретельно перемішуємо. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

М'ясо потрібно з обох боків посолити та поперчити. Можна додати улюблені спеції. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

На кожну частину філе викладаємо сир з зеленню, а зверху накриваємо іншою частиною філе. 

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Тертий сир на курячому філе. Фото: YouTube @prostirecepti

На запечену картоплю викладаємо підготовлені шматочки з м'яса з начинкою та повертаємо нашу страву в духовку ще на 30 хвилин. 

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Запечена страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Беремо ще трохи сиру та натираємо на крупній тертці, сюди додаємо свіжий часник та ложку майонезу, все ретельно перемішати. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо курку з картоплею та зверху викладаємо сирну масу. Цю масу потрібно викладати на повністю приготоване м'ясо, тоді сир швидко розплавиться та створить апетитну скоринку. Ставимо в духовку на 15-20 хвилин. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.

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