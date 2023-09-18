Невероятно вкусное блюдо из филе, которое подойдет к праздничному столу — видео рецепт

Курица с картофелем. Фото: Freepik

Интересный рецепт запеченной курицы с картофелем. Это блюдо подойдет, как на обычный ужин, так и на праздничный стол. Получается очень вкусно и необычно, при этом готовится довольно просто. Если вы давно хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, этот рецепт именно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

картофель 4-5 шт;

соль 1/2 ч.л;

черный молотый перец 1/2 ч.л;

паприка 1 ч.л;

орегано 1/2 ч.л;

оливковое масло;

куриное филе 3 шт;

петрушка пучок;

сыр 100 г;

майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на тонкие кружочки. Берем емкость для запекания и выкладываем картофель туда.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем немного соли, черного молотого перца, сухой или свежий чеснок и сладкую паприку. Также желательно добавить специи с травами, например орегано.

Картофель в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

К картофелю добавляем оливковое или другое растительное масло. Все тщательно перемешать. Отправляем запекать картофель в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь подготовим мясо. Нам понадобится два куриных филе, по желанию можно заменить на филе индейки.

Отбитое куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Каждое филе нужно разрезать вдоль на две части, как показано на видео. Желательно, чтобы филе было не маленькое.

Сыр и зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Полученные кусочки филе укладываем в один пласт на доску и накрываем пищевой пленкой. Нужно хорошо отбить его.

Куриное филе с сыром. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть 100 г твердого сыра. Кладем сыр в отдельную емкость.

Куриное филе на картофеле. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать зелень петрушки или укропа. Зелень добавляем в сыр, все тщательно перемешать.

Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Мясо нужно с обеих сторон посолить и поперчить. Можно добавить любимые специи.

Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

На каждую часть филе выкладываем сыр с зеленью, а сверху накрываем другой частью филе.

Тертый сыр на курином филе. Фото: YouTube @prostirecepti

На запеченный картофель выкладываем подготовленные кусочки из мяса с начинкой и возвращаем блюдо в духовку еще на 30 минут.

Запеченное блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Берем еще немного сыра и натираем на крупной терке, добавляем сюда свежий чеснок и ложку майонеза, все тщательно перемешать.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем курицу с картофелем и сверху выкладываем сырную массу. Эту массу нужно выкладывать на полностью приготовленное мясо, тогда сыр быстро расплавится и создаст аппетитную корку. Ставим в духовку на 15-20 минут.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.