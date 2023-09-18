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Супер рецепт курицы с картофелем на ужин

18 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Невероятно вкусное блюдо из филе, которое подойдет к праздничному столу — видео рецепт
Курица с картофелем. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Интересный рецепт запеченной курицы с картофелем. Это блюдо подойдет, как на обычный ужин, так и на праздничный стол. Получается очень вкусно и необычно, при этом готовится довольно просто. Если вы давно хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, этот рецепт именно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • картофель 4-5 шт;
  • соль 1/2 ч.л;
  • черный молотый перец 1/2 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • орегано 1/2 ч.л;
  • оливковое масло;
  • куриное филе 3 шт;
  • петрушка пучок;
  • сыр 100 г;
  • майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на тонкие кружочки. Берем емкость для запекания и выкладываем картофель туда.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем немного соли, черного молотого перца, сухой или свежий чеснок и сладкую паприку. Также желательно добавить специи с травами, например орегано.

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Картофель в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

К картофелю добавляем оливковое или другое растительное масло. Все тщательно перемешать. Отправляем запекать картофель в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

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Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь подготовим мясо. Нам понадобится два куриных филе, по желанию можно заменить на филе индейки.

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Отбитое куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Каждое филе нужно разрезать вдоль на две части, как показано на видео. Желательно, чтобы филе было не маленькое.

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Сыр и зелень. Фото: YouTube @prostirecepti

Полученные кусочки филе укладываем в один пласт на доску и накрываем пищевой пленкой. Нужно хорошо отбить его.

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Куриное филе с сыром. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно натереть 100 г твердого сыра. Кладем сыр в отдельную емкость.

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Куриное филе на картофеле. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать зелень петрушки или укропа. Зелень добавляем в сыр, все тщательно перемешать.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Мясо нужно с обеих сторон посолить и поперчить. Можно добавить любимые специи.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

На каждую часть филе выкладываем сыр с зеленью, а сверху накрываем другой частью филе.

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Тертый сыр на курином филе. Фото: YouTube @prostirecepti

На запеченный картофель выкладываем подготовленные кусочки из мяса с начинкой и возвращаем блюдо в духовку еще на 30 минут.

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Запеченное блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Берем еще немного сыра и натираем на крупной терке, добавляем сюда свежий чеснок и ложку майонеза, все тщательно перемешать.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем курицу с картофелем и сверху выкладываем сырную массу. Эту массу нужно выкладывать на полностью приготовленное мясо, тогда сыр быстро расплавится и создаст аппетитную корку. Ставим в духовку на 15-20 минут.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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