Невероятно вкусное блюдо из филе, которое подойдет к праздничному столу — видео рецепт

Супер рецепт курицы с картофелем на ужин
Интересный рецепт запеченной курицы с картофелем. Это блюдо подойдет, как на обычный ужин, так и на праздничный стол. Получается очень вкусно и необычно, при этом готовится довольно просто. Если вы давно хотели приготовить что-нибудь вкусненькое, этот рецепт именно для вас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- картофель 4-5 шт;
- соль 1/2 ч.л;
- черный молотый перец 1/2 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- орегано 1/2 ч.л;
- оливковое масло;
- куриное филе 3 шт;
- петрушка пучок;
- сыр 100 г;
- майонез 1-2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель на тонкие кружочки. Берем емкость для запекания и выкладываем картофель туда.
Добавляем немного соли, черного молотого перца, сухой или свежий чеснок и сладкую паприку. Также желательно добавить специи с травами, например орегано.
К картофелю добавляем оливковое или другое растительное масло. Все тщательно перемешать. Отправляем запекать картофель в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
Теперь подготовим мясо. Нам понадобится два куриных филе, по желанию можно заменить на филе индейки.
Каждое филе нужно разрезать вдоль на две части, как показано на видео. Желательно, чтобы филе было не маленькое.
Полученные кусочки филе укладываем в один пласт на доску и накрываем пищевой пленкой. Нужно хорошо отбить его.
Далее нужно натереть 100 г твердого сыра. Кладем сыр в отдельную емкость.
Далее нужно нарезать зелень петрушки или укропа. Зелень добавляем в сыр, все тщательно перемешать.
Мясо нужно с обеих сторон посолить и поперчить. Можно добавить любимые специи.
На каждую часть филе выкладываем сыр с зеленью, а сверху накрываем другой частью филе.
На запеченный картофель выкладываем подготовленные кусочки из мяса с начинкой и возвращаем блюдо в духовку еще на 30 минут.
Берем еще немного сыра и натираем на крупной терке, добавляем сюда свежий чеснок и ложку майонеза, все тщательно перемешать.
Достаем курицу с картофелем и сверху выкладываем сырную массу. Эту массу нужно выкладывать на полностью приготовленное мясо, тогда сыр быстро расплавится и создаст аппетитную корку. Ставим в духовку на 15-20 минут.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.