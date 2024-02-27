Що приготувати на сніданок з яєць та сиру — фото відео рецепт

Супер ідея для сніданку — знадобляться яйця, борошно та сир
Хочете урізноманітнити свій сніданок простою, але смачною стравою. Цей рецепт пропонує ідеальне поєднання яєць, борошна та сиру, яке додасть вам енергії на цілий день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- цибуля зелена;
- яйця варені 3 шт. + 1 сире;
- борошно 2 ст.л;
- сир твердий 80 г;
- сіль за смаком;
- перець за смаком;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Нарізаємо зелену цибулю, яйця теж нарізаємо на маленькі кубики.
Твердий сир натераємо на великій тертці, все поєднуємо, додаємо одне яйце та борошно, все перемішуємо.
Формуємо оладки та розігріваємо сковорідку.
Додаємо олію та смажимо з обох сторін до золотистості.
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