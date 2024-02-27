Що приготувати на сніданок з яєць та сиру — фото відео рецепт

Оладки з яйцями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хочете урізноманітнити свій сніданок простою, але смачною стравою. Цей рецепт пропонує ідеальне поєднання яєць, борошна та сиру, яке додасть вам енергії на цілий день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

цибуля зелена;

яйця варені 3 шт. + 1 сире;

борошно 2 ст.л;

сир твердий 80 г;

сіль за смаком;

перець за смаком;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Нарізаємо зелену цибулю, яйця теж нарізаємо на маленькі кубики.

Варені яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Твердий сир натераємо на великій тертці, все поєднуємо, додаємо одне яйце та борошно, все перемішуємо.

Тертий сир. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Формуємо оладки та розігріваємо сковорідку.

Оладки з яйцями та сиром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Додаємо олію та смажимо з обох сторін до золотистості.

Оладки на пательні. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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