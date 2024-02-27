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Супер идея для завтрака — понадобятся яйца, мука и сыр

27 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак из яиц и сыра — фото и видео рецепт
Оладьи с яйцами. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хотите разнообразить свой завтрак простым, но вкусным блюдом. Этот рецепт предлагает идеальное сочетание яиц, муки и сыра, которое придаст вам энергию на целый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

  • лук зеленый;
  • яйца вареные 3 шт. + 1 сырое;
  • мука 2 ст.л;
  • сыр твердый 80 г;
  • соль по вкусу;
  • перец по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезаем зелёный лук, яйца тоже нарезаем на маленькие кубики.

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Вареные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Твердый сыр натерем на большой терке, все объединяем, добавляем одно яйцо и муку, все перемешиваем.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Формируем оладьи и разогреваем сковороду.

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Оладьи с яйцами и сыром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем масло и жарим с обеих сторон золотистости.

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Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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