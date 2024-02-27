Что приготовить на завтрак из яиц и сыра — фото и видео рецепт

Супер идея для завтрака — понадобятся яйца, мука и сыр
27 февраля 2024 06:20
Оладьи с яйцами. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
Хотите разнообразить свой завтрак простым, но вкусным блюдом. Этот рецепт предлагает идеальное сочетание яиц, муки и сыра, которое придаст вам энергию на целый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- лук зеленый;
- яйца вареные 3 шт. + 1 сырое;
- мука 2 ст.л;
- сыр твердый 80 г;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Нарезаем зелёный лук, яйца тоже нарезаем на маленькие кубики.
Твердый сыр натерем на большой терке, все объединяем, добавляем одно яйцо и муку, все перемешиваем.
Формируем оладьи и разогреваем сковороду.
Добавляем масло и жарим с обеих сторон золотистости.
Раньше мы писали о рецепте рулета с фаршем из лаваша.
Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.
Читайте Новини.LIVE!