Что приготовить на завтрак из яиц и сыра — фото и видео рецепт

Оладьи с яйцами. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Хотите разнообразить свой завтрак простым, но вкусным блюдом. Этот рецепт предлагает идеальное сочетание яиц, муки и сыра, которое придаст вам энергию на целый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

Вам понадобится:

лук зеленый;

яйца вареные 3 шт. + 1 сырое;

мука 2 ст.л;

сыр твердый 80 г;

соль по вкусу;

перец по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления

Нарезаем зелёный лук, яйца тоже нарезаем на маленькие кубики.

Вареные яйца. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Твердый сыр натерем на большой терке, все объединяем, добавляем одно яйцо и муку, все перемешиваем.

Тертый сыр. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Формируем оладьи и разогреваем сковороду.

Оладьи с яйцами и сыром. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Добавляем масло и жарим с обеих сторон золотистости.

Оладьи на сковороде. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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