Ідеальна грибна юшка з лисичок — відео рецепт

Суп з лисичками: закарпатська грибна юшка
Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії. Вони є справжнім скарбом восени, подарунком лісу, що рясніє смаками та ароматами. Нехай цей рецепт стане для вас відмінною нагодою поринути в чарівний процес приготування та насолодитися унікальним смаком лісового багатства.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- лисички 800 г;
- картопля 500 г;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- масло вершкове 50 г;
- сметана 4 ст.л.;
- сіль 1 ст.л.;
- вода 3 л;
- зелень, кріп до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відібрати гриби, промити їх кілька разів та покласти у каструлю. Їх потрібно зварити.
Далі на пательні розігріваємо вершкове масло, нарізаємо цибулю та починаємо смажити.
Також потрібно дрібно нарізати моркву та додати до цибулі.
Далі до засмажки додаємо частину лисичок, які перебили бленедером. Все разом обсмажуємо.
Тепер до каструлі додаємо столову ложку солі та перець горошком.
Потім додаємо картоплю, краще обрати дрібну.
Тепер до супу додаємо засмажку. Все ретельно перемішати та варити ще кілька хвилин до готовності картоплі.
Тепер додаємо 4 столові ложки сметани. Зі сметаною суп потрібно варити протягом 5 хвилин.
Далі потрібно нарізати свіжий кріп та додати до супу.
Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.
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