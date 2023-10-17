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Суп з лисичками: закарпатська грибна юшка

17 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна грибна юшка з лисичок — відео рецепт
Грибна юшка. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії. Вони є справжнім скарбом восени, подарунком лісу, що рясніє смаками та ароматами. Нехай цей рецепт стане для вас відмінною нагодою поринути в чарівний процес приготування та насолодитися унікальним смаком лісового багатства.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • лисички 800 г;
  • картопля 500 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • масло вершкове 50 г;
  • сметана 4 ст.л.;
  • сіль 1 ст.л.;
  • вода 3 л;
  • зелень, кріп до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відібрати гриби, промити їх кілька разів та покласти у каструлю. Їх потрібно зварити. 

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Гриби та картопля. Фото: YouTube  @UkraineFood

Далі на пательні розігріваємо вершкове масло, нарізаємо цибулю та починаємо смажити. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube  @UkraineFood

Також потрібно дрібно нарізати моркву та додати до цибулі. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube  @UkraineFood

Далі до засмажки додаємо частину лисичок, які перебили бленедером. Все разом обсмажуємо. 

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Перемелені гриби. Фото: YouTube  @UkraineFood

Тепер до каструлі додаємо столову ложку солі та перець горошком. 

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Додавання картоплі. Фото: YouTube  @UkraineFood

Потім додаємо картоплю, краще обрати дрібну. 

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Додавання засмажки. Фото: YouTube  @UkraineFood

Тепер до супу додаємо засмажку. Все ретельно перемішати та варити ще кілька хвилин до готовності картоплі. 

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Приготування супу. Фото: YouTube  @UkraineFood

Тепер додаємо 4 столові ложки сметани. Зі сметаною суп потрібно варити протягом 5 хвилин. 

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Приготування супу. Фото: YouTube  @UkraineFood

Далі потрібно нарізати свіжий кріп та додати до супу. 

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Приготування супу. Фото: YouTube  @UkraineFood

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки. 

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