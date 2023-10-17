Ідеальна грибна юшка з лисичок — відео рецепт

Грибна юшка. Фото: YouTube @UkraineFood

Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії. Вони є справжнім скарбом восени, подарунком лісу, що рясніє смаками та ароматами. Нехай цей рецепт стане для вас відмінною нагодою поринути в чарівний процес приготування та насолодитися унікальним смаком лісового багатства.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

лисички 800 г;

картопля 500 г;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

масло вершкове 50 г;

сметана 4 ст.л.;

сіль 1 ст.л.;

вода 3 л;

зелень, кріп до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відібрати гриби, промити їх кілька разів та покласти у каструлю. Їх потрібно зварити.

Гриби та картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі на пательні розігріваємо вершкове масло, нарізаємо цибулю та починаємо смажити.

Гриби в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно дрібно нарізати моркву та додати до цибулі.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі до засмажки додаємо частину лисичок, які перебили бленедером. Все разом обсмажуємо.

Перемелені гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до каструлі додаємо столову ложку солі та перець горошком.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо картоплю, краще обрати дрібну.

Додавання засмажки. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до супу додаємо засмажку. Все ретельно перемішати та варити ще кілька хвилин до готовності картоплі.

Приготування супу. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо 4 столові ложки сметани. Зі сметаною суп потрібно варити протягом 5 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно нарізати свіжий кріп та додати до супу.

Приготування супу. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.