Идеальная грибная уха из лисичек — видео рецепт

Суп с лисичками: закарпатская грибная юшка
Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии. Они являются настоящим сокровищем осенью, подарком леса, изобилующего вкусами и ароматами. Пусть этот рецепт станет для вас отличным случаем погрузиться в волшебный процесс приготовления и насладиться уникальным вкусом лесного богатства.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- лисички 800 г;
- картофель 500 г;
- лук 1 шт.;
- морковь 1 шт.;
- масло сливочное 50 г;
- сметана 4 ст.л.;
- соль 1 ст.л.;
- вода 3 л;
- зелень укроп по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно отобрать грибы, промыть несколько раз и положить в кастрюлю. Их нужно сварить.
Далее на сковороде разогреваем сливочное масло, нарезаем лук и начинаем жарить.
Также нужно мелко порезать морковь и добавить к луку.
Далее к зажарке добавляем часть лисичек, которые перед этим перебили блендером. Все вместе обжариваем.
Теперь в кастрюлю добавляем столовую ложку соли и перец горошком.
Затем добавляем картофель, лучше выбрать мелкий.
Теперь в суп добавляем зажарку. Все тщательно перемешать и готовить еще несколько минут до готовности картофеля.
Теперь добавляем 4 столовые ложки сметаны. Со сметаной суп нужно варить в течение 5 минут.
Далее нужно нарезать свежий укроп и добавить в суп.
Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.
Читайте Новини.LIVE!