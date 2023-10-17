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Суп с лисичками: закарпатская грибная юшка

17 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная грибная уха из лисичек — видео рецепт
Грибной суп. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии. Они являются настоящим сокровищем осенью, подарком леса, изобилующего вкусами и ароматами. Пусть этот рецепт станет для вас отличным случаем погрузиться в волшебный процесс приготовления и насладиться уникальным вкусом лесного богатства.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • лисички 800 г;
  • картофель 500 г;
  • лук 1 шт.;
  • морковь 1 шт.;
  • масло сливочное 50 г;
  • сметана 4 ст.л.;
  • соль 1 ст.л.;
  • вода 3 л;
  • зелень укроп по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно отобрать грибы, промыть несколько раз и положить в кастрюлю. Их нужно сварить.

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Грибы и картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее на сковороде разогреваем сливочное масло, нарезаем лук и начинаем жарить.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно мелко порезать морковь и добавить к луку.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к зажарке добавляем часть лисичек, которые перед этим перебили блендером. Все вместе обжариваем.

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Перемолотые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в кастрюлю добавляем столовую ложку соли и перец горошком.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем картофель, лучше выбрать мелкий.

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Добавление зажарки. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в суп добавляем зажарку. Все тщательно перемешать и готовить еще несколько минут до готовности картофеля.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем 4 столовые ложки сметаны. Со сметаной суп нужно варить в течение 5 минут.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать свежий укроп и добавить в суп.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.

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