Идеальная грибная уха из лисичек — видео рецепт

Грибной суп. Фото: YouTube @UkraineFood

Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии. Они являются настоящим сокровищем осенью, подарком леса, изобилующего вкусами и ароматами. Пусть этот рецепт станет для вас отличным случаем погрузиться в волшебный процесс приготовления и насладиться уникальным вкусом лесного богатства.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

лисички 800 г;

картофель 500 г;

лук 1 шт.;

морковь 1 шт.;

масло сливочное 50 г;

сметана 4 ст.л.;

соль 1 ст.л.;

вода 3 л;

зелень укроп по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно отобрать грибы, промыть несколько раз и положить в кастрюлю. Их нужно сварить.

Грибы и картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее на сковороде разогреваем сливочное масло, нарезаем лук и начинаем жарить.

Грибы в воде. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно мелко порезать морковь и добавить к луку.

Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее к зажарке добавляем часть лисичек, которые перед этим перебили блендером. Все вместе обжариваем.

Перемолотые грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в кастрюлю добавляем столовую ложку соли и перец горошком.

Добавление картофеля. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем картофель, лучше выбрать мелкий.

Добавление зажарки. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в суп добавляем зажарку. Все тщательно перемешать и готовить еще несколько минут до готовности картофеля.

Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем 4 столовые ложки сметаны. Со сметаной суп нужно варить в течение 5 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать свежий укроп и добавить в суп.

Приготовление супа. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.