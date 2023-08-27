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Суп харчо до осені: новий смачний рецепт

27 серпня 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Суп харчо зі свинини з рисом — відео рецепт
Суп харчо. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий суп з'їдять за раз, бо однієї тарілки завжди мало. Якщо не знаєте, що приготувати на обід, скуштуйте цей простий і швидкий рецепт супу, який вийде навіть у тих, хто ще жодного разу не готував супи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі

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Вам знадобиться: 

  • вода 2 л;
  • свинина 400 г;
  • рис 100 г;
  • помідори  2 шт.;
  • цибуля 3 шт. (1 шт. в бульйон);
  • морква 2 шт. (1 шт. в бульйон);
  • томатна паста 1 ст.;
  • хмелі-сунелі 1 ст. л;
  • грецькі горіхи 25 г;
  • сіль, за смаком;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити 400 грамів м'яса, кладемо в холодну воду. 

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Свинина в воді. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Коли вода закипить зменшуємо вогонь на середній, додаємо сіль, одну цибулину та невелику морквину. Так варимо м'ясо протягом 40 хвилин. 

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Помідори в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Поки вариться бульйон беремо помідори, робимо на них надрізи. Перекладаємо в окріп та залишаємо на кілька хвилин. Знімаємо шкірку та нарізаємо кубиками. 

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Нарізання моркви. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Кубиками нарізаємо дві цибулини та одну моркву. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Промиваємо 100 грамів рису у холодній воді. 

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Морква, цибуля, томати та томатна паста. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

З бульйону дістаємо м'ясо та моркву, висипаємо туди промитий рис та варимо його протягом 15 хвилин. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі на олії обсмажуємо цибулю та моркву та ополоник бульйону. Тушкуємо протягом 5 хвилин та додаємо помідори, томатну пасту, сіль і перець за смаком, також додаємо одну ложку паприки та одну столову ложку приправи хмелі-сунелі. Тушкуємо протягом 10 хвилин. 

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Грецькі горіхи. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо м'ясо на шматочки бажаного розміру. 

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Засмажка для харчо. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На невеликі шматочки ламаємо 25 грамів грецьких горіхів. 

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Харчо в тарілці. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Повертаємо в суп м'ясо, додаємо заправку та висипаємо горіхи. Залишилось проварити все разом протягом 5 хвилин і суп готовий. 

За бажанням при подачі можна додати зелень кінзи або часник. 

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