Суп харчо зі свинини з рисом — відео рецепт

Суп харчо до осені: новий смачний рецепт
Такий суп з'їдять за раз, бо однієї тарілки завжди мало. Якщо не знаєте, що приготувати на обід, скуштуйте цей простий і швидкий рецепт супу, який вийде навіть у тих, хто ще жодного разу не готував супи.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
Вам знадобиться:
- вода 2 л;
- свинина 400 г;
- рис 100 г;
- помідори 2 шт.;
- цибуля 3 шт. (1 шт. в бульйон);
- морква 2 шт. (1 шт. в бульйон);
- томатна паста 1 ст.;
- хмелі-сунелі 1 ст. л;
- грецькі горіхи 25 г;
- сіль, за смаком;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити 400 грамів м'яса, кладемо в холодну воду.
Коли вода закипить зменшуємо вогонь на середній, додаємо сіль, одну цибулину та невелику морквину. Так варимо м'ясо протягом 40 хвилин.
Поки вариться бульйон беремо помідори, робимо на них надрізи. Перекладаємо в окріп та залишаємо на кілька хвилин. Знімаємо шкірку та нарізаємо кубиками.
Кубиками нарізаємо дві цибулини та одну моркву.
Промиваємо 100 грамів рису у холодній воді.
З бульйону дістаємо м'ясо та моркву, висипаємо туди промитий рис та варимо його протягом 15 хвилин.
Далі на олії обсмажуємо цибулю та моркву та ополоник бульйону. Тушкуємо протягом 5 хвилин та додаємо помідори, томатну пасту, сіль і перець за смаком, також додаємо одну ложку паприки та одну столову ложку приправи хмелі-сунелі. Тушкуємо протягом 10 хвилин.
Нарізаємо м'ясо на шматочки бажаного розміру.
На невеликі шматочки ламаємо 25 грамів грецьких горіхів.
Повертаємо в суп м'ясо, додаємо заправку та висипаємо горіхи. Залишилось проварити все разом протягом 5 хвилин і суп готовий.
За бажанням при подачі можна додати зелень кінзи або часник.
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