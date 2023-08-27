Суп харчо зі свинини з рисом — відео рецепт

Суп харчо. Фото: Freepik

Такий суп з'їдять за раз, бо однієї тарілки завжди мало. Якщо не знаєте, що приготувати на обід, скуштуйте цей простий і швидкий рецепт супу, який вийде навіть у тих, хто ще жодного разу не готував супи.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться:

вода 2 л;

свинина 400 г;

рис 100 г;

помідори 2 шт.;

цибуля 3 шт. (1 шт. в бульйон);

морква 2 шт. (1 шт. в бульйон);

томатна паста 1 ст.;

хмелі-сунелі 1 ст. л;

грецькі горіхи 25 г;

сіль, за смаком;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити 400 грамів м'яса, кладемо в холодну воду.

Свинина в воді. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Коли вода закипить зменшуємо вогонь на середній, додаємо сіль, одну цибулину та невелику морквину. Так варимо м'ясо протягом 40 хвилин.

Помідори в кастрюлі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Поки вариться бульйон беремо помідори, робимо на них надрізи. Перекладаємо в окріп та залишаємо на кілька хвилин. Знімаємо шкірку та нарізаємо кубиками.

Нарізання моркви. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Кубиками нарізаємо дві цибулини та одну моркву.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Промиваємо 100 грамів рису у холодній воді.

Морква, цибуля, томати та томатна паста. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

З бульйону дістаємо м'ясо та моркву, висипаємо туди промитий рис та варимо його протягом 15 хвилин.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі на олії обсмажуємо цибулю та моркву та ополоник бульйону. Тушкуємо протягом 5 хвилин та додаємо помідори, томатну пасту, сіль і перець за смаком, також додаємо одну ложку паприки та одну столову ложку приправи хмелі-сунелі. Тушкуємо протягом 10 хвилин.

Грецькі горіхи. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо м'ясо на шматочки бажаного розміру.

Засмажка для харчо. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На невеликі шматочки ламаємо 25 грамів грецьких горіхів.

Харчо в тарілці. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Повертаємо в суп м'ясо, додаємо заправку та висипаємо горіхи. Залишилось проварити все разом протягом 5 хвилин і суп готовий.

За бажанням при подачі можна додати зелень кінзи або часник.

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