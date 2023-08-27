Суп харчо из свинины с рисом — видео рецепт

Суп харчо. Фото: Freepik

Такой суп съедят за раз, потому что одной тарелки всегда мало. Если не знаете, что приготовить к обеду, попробуйте этот простой и быстрый рецепт супа, который получится даже у тех, кто еще ни разу не готовил супы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

Читайте также:

Вам понадобится:

вода 2 л;

свинина 400 г;

рис 100 г;

помидоры 2 шт.;

лук 3 шт. (1 шт. в бульон);

морковь 2 шт. (1 шт. в бульон);

томатная паста 1 ст.;

хмели-сунели 1 ст. л.;

грецкие орехи 25 г;

соль, перец по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить 400 граммов мяса, кладем в холодную воду.

Свинина в воде. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда вода закипит, уменьшаем огонь на средний, добавляем соль, одну луковицу и небольшую морковь. Так варим мясо в течение 40 минут.

Помидоры в кастрюле. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока варится бульон, берем помидоры, и делаем на них надрезы. Кладем в кипяток и оставляем на несколько минут. Снимаем шкурку и нарезаем на кубики.

Нарезка моркови. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Кубиками нарезаем две луковицы и одну морковь.

Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Промываем 100 г риса в холодной воде.

Морковь, лук, томаты и томатная паста. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Из бульона достаем мясо и морковь, высыпаем туда промытый рис и варим в течение 15 минут.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее на растительном масле обжариваем лук и морковь и черпак бульона. Тушим в течение 5 минут и добавляем помидоры, томатную пасту, соль и перец по вкусу, добавляем одну ложку паприки и одну столовую ложку приправы хмели-сунели. Тушим в течение 10 минут.

Грецкие орехи. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем мясо на кусочки желаемого размера.

Зажарка для харчо. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На небольшие кусочки ломаем 25 г грецких орехов.

Харчо в тарелке. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Возвращаем в суп мясо, добавляем заправку и высыпаем орехи. Осталось проварить все вместе в течение 5 минут и суп готов.

По желанию при подаче можно добавить зелень кинзы или чеснок.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет. Чтобы приготовить сочные котлеты нужно знать всего три секрета: выбрать качественный фарш, добавить в него сало и лук и не пережарить их.