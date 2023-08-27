Суп харчо из свинины с рисом — видео рецепт

Суп харчо к осени: новый вкусный рецепт
Такой суп съедят за раз, потому что одной тарелки всегда мало. Если не знаете, что приготовить к обеду, попробуйте этот простой и быстрый рецепт супа, который получится даже у тех, кто еще ни разу не готовил супы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
Вам понадобится:
- вода 2 л;
- свинина 400 г;
- рис 100 г;
- помидоры 2 шт.;
- лук 3 шт. (1 шт. в бульон);
- морковь 2 шт. (1 шт. в бульон);
- томатная паста 1 ст.;
- хмели-сунели 1 ст. л.;
- грецкие орехи 25 г;
- соль, перец по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить 400 граммов мяса, кладем в холодную воду.
Когда вода закипит, уменьшаем огонь на средний, добавляем соль, одну луковицу и небольшую морковь. Так варим мясо в течение 40 минут.
Пока варится бульон, берем помидоры, и делаем на них надрезы. Кладем в кипяток и оставляем на несколько минут. Снимаем шкурку и нарезаем на кубики.
Кубиками нарезаем две луковицы и одну морковь.
Промываем 100 г риса в холодной воде.
Из бульона достаем мясо и морковь, высыпаем туда промытый рис и варим в течение 15 минут.
Далее на растительном масле обжариваем лук и морковь и черпак бульона. Тушим в течение 5 минут и добавляем помидоры, томатную пасту, соль и перец по вкусу, добавляем одну ложку паприки и одну столовую ложку приправы хмели-сунели. Тушим в течение 10 минут.
Нарезаем мясо на кусочки желаемого размера.
На небольшие кусочки ломаем 25 г грецких орехов.
Возвращаем в суп мясо, добавляем заправку и высыпаем орехи. Осталось проварить все вместе в течение 5 минут и суп готов.
По желанию при подаче можно добавить зелень кинзы или чеснок.
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