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Суп харчо к осени: новый вкусный рецепт

27 августа 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Суп харчо из свинины с рисом — видео рецепт
Суп харчо. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой суп съедят за раз, потому что одной тарелки всегда мало. Если не знаете, что приготовить к обеду, попробуйте этот простой и быстрый рецепт супа, который получится даже у тех, кто еще ни разу не готовил супы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Вам понадобится:

  • вода 2 л;
  • свинина 400 г;
  • рис 100 г;
  • помидоры 2 шт.;
  • лук 3 шт. (1 шт. в бульон);
  • морковь 2 шт. (1 шт. в бульон);
  • томатная паста 1 ст.;
  • хмели-сунели 1 ст. л.;
  • грецкие орехи 25 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить 400 граммов мяса, кладем в холодную воду.

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Свинина в воде. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Когда вода закипит, уменьшаем огонь на средний, добавляем соль, одну луковицу и небольшую морковь. Так варим мясо в течение 40 минут.

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Помидоры в кастрюле. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Пока варится бульон, берем помидоры, и делаем на них надрезы. Кладем в кипяток и оставляем на несколько минут. Снимаем шкурку и нарезаем на кубики.

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Нарезка моркови. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Кубиками нарезаем две луковицы и одну морковь.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Промываем 100 г риса в холодной воде.

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Морковь, лук, томаты и томатная паста. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Из бульона достаем мясо и морковь, высыпаем туда промытый рис и варим в течение 15 минут.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далее на растительном масле обжариваем лук и морковь и черпак бульона. Тушим в течение 5 минут и добавляем помидоры, томатную пасту, соль и перец по вкусу, добавляем одну ложку паприки и одну столовую ложку приправы хмели-сунели. Тушим в течение 10 минут.

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Грецкие орехи. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарезаем мясо на кусочки желаемого размера.

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Зажарка для харчо. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На небольшие кусочки ломаем 25 г грецких орехов.

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Харчо в тарелке. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Возвращаем в суп мясо, добавляем заправку и высыпаем орехи. Осталось проварить все вместе в течение 5 минут и суп готов.

По желанию при подаче можно добавить зелень кинзы или чеснок.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет. Чтобы приготовить сочные котлеты нужно знать всего три секрета: выбрать качественный фарш, добавить в него сало и лук и не пережарить их.

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