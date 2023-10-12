Якщо набридли котлети, приготуйте цю страву — відео

Фарш із м'яса. Фото: Freepik

Цікавий рецепт страви з фаршу, який зможе повторити кожен. Це відмінна альтернатива котлетам, тому якщо ви любите готувати щось з використанням фаршу, цей рецепт для вас.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

капуста 1 кг;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

перець солодкий 1 шт.;

олія для смаження;

сіль перець;

фарш 1,6 кг;

яйце 1 шт;

цибуля 2 шт;

сухарі 40 г;

сіль перець;

сухарі для паніровки;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити моркву із цибулею.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім на сковороду додаємо капусту і смажимо разом із цибулею та морквою.

Цибуля, морква та капуста. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі додаємо солодкий перець та сіль, все ретельно перемішати.

Цибуля, морква, капуста та перець. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім беремо фарш і змішуємо з панірувальними сухарями. Також до фаршу додаємо куряче яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

З фаршу формуємо кульки, а потім робимо коржик, всередину кладемо начинку з обсмажених овочів.

Кульки з фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Формуємо із фаршу з начинкою велику котлету.

Кульки з фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі паніруємо в сухарях і смажимо на сковороді з обох сторін до готовності.

Котлети в панірувальних сухарях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Можна подавати з будь-яким гарніром чи свіжими овочами.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.