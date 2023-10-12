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Страва з фаршу, яку необхідно приготувати: смачніша за котлети

12 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Якщо набридли котлети, приготуйте цю страву — відео
Фарш із м'яса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цікавий рецепт страви з фаршу, який зможе повторити кожен. Це відмінна альтернатива котлетам, тому якщо ви любите готувати щось з використанням фаршу, цей рецепт для вас.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

  • капуста 1 кг;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • перець солодкий 1 шт.;
  • олія для смаження;
  • сіль перець;
  • фарш 1,6 кг;
  • яйце 1 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • сухарі 40 г;
  • сіль перець;
  • сухарі для паніровки;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити моркву із цибулею.

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Цибуля і морква. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім на сковороду додаємо капусту і смажимо разом із цибулею та морквою.

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Цибуля, морква та капуста. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі додаємо солодкий перець та сіль, все ретельно перемішати.

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Цибуля, морква, капуста та перець. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потім беремо фарш і змішуємо з панірувальними сухарями. Також до фаршу додаємо куряче яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

З фаршу формуємо кульки, а потім робимо коржик, всередину кладемо начинку з обсмажених овочів.

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Кульки з фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Формуємо із фаршу з начинкою велику котлету.

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Кульки з фаршу. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далі паніруємо в сухарях і смажимо на сковороді з обох сторін до готовності.

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Котлети в панірувальних сухарях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Можна подавати з будь-яким гарніром чи свіжими овочами.

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Котлети на сковороді Фото: YouTube @UkrainianFood1

Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

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