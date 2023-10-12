Якщо набридли котлети, приготуйте цю страву — відео

Страва з фаршу, яку необхідно приготувати: смачніша за котлети
Цікавий рецепт страви з фаршу, який зможе повторити кожен. Це відмінна альтернатива котлетам, тому якщо ви любите готувати щось з використанням фаршу, цей рецепт для вас.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Ukrainian Food.
Вам знадобиться:
- капуста 1 кг;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- перець солодкий 1 шт.;
- олія для смаження;
- сіль перець;
- фарш 1,6 кг;
- яйце 1 шт;
- цибуля 2 шт;
- сухарі 40 г;
- сіль перець;
- сухарі для паніровки;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити моркву із цибулею.
Потім на сковороду додаємо капусту і смажимо разом із цибулею та морквою.
Далі додаємо солодкий перець та сіль, все ретельно перемішати.
Потім беремо фарш і змішуємо з панірувальними сухарями. Також до фаршу додаємо куряче яйце, сіль та перець. Все ретельно перемішати.
З фаршу формуємо кульки, а потім робимо коржик, всередину кладемо начинку з обсмажених овочів.
Формуємо із фаршу з начинкою велику котлету.
Далі паніруємо в сухарях і смажимо на сковороді з обох сторін до готовності.
Можна подавати з будь-яким гарніром чи свіжими овочами.
Раніше ми писали про те, як приготувати соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.