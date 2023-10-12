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Блюдо из фарша, которое необходимо приготовить: вкуснее котлет

12 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Если надоели котлеты, приготовьте это блюдо — видео рецепт
Фарш из мяса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Интересный рецепт блюда из фарша, который сможет повторить каждый. Это отличная альтернатива котлетам, поэтому, если вы любите готовить что-то с использованием фарша, этот рецепт для вас. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится: 

  • капуста 1 кг;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • перец сладкий 1 шт;
  • масло для жарки;
  • соль, перец;
  • фарш 1.6 кг;
  • яйцо 1 шт;
  • лук 2 шт;
  • сухари 40 гр;
  • соль, перец;
  • сухари для панировки;
  • масло для жарки. 

Способ приготовления 

Сначала нужно обжарить морковь с луком. 

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Лук и морковь. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Затем на сковороду добавляем капусту и жарим вместе с луком и морковью. 

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Лук, морковь и капуста. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далее добавляем сладкий перец и соль, все тщательно перемешать. 

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Лук, морковь, капуста и перец. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потом берем фарш и смешиваем с панировочными сухарями. Также к фаршу добавляем куриное яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать. 

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Из фарша формируем шарики, а затем делаем лепешку, внутрь кладем начинку из обжаренных овощей. 

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Шарики из фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Формируем из фарша с начинкой большую котлету. 

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Шарики из фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далее панируем в сухарях и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности. 

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Котлеты в панировочных сухарях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Можно подавать с любым гарниром или свежими овощами. 

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки. 

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