Если надоели котлеты, приготовьте это блюдо — видео рецепт

Блюдо из фарша, которое необходимо приготовить: вкуснее котлет
Интересный рецепт блюда из фарша, который сможет повторить каждый. Это отличная альтернатива котлетам, поэтому, если вы любите готовить что-то с использованием фарша, этот рецепт для вас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.
Вам понадобится:
- капуста 1 кг;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- перец сладкий 1 шт;
- масло для жарки;
- соль, перец;
- фарш 1.6 кг;
- яйцо 1 шт;
- лук 2 шт;
- сухари 40 гр;
- соль, перец;
- сухари для панировки;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно обжарить морковь с луком.
Затем на сковороду добавляем капусту и жарим вместе с луком и морковью.
Далее добавляем сладкий перец и соль, все тщательно перемешать.
Потом берем фарш и смешиваем с панировочными сухарями. Также к фаршу добавляем куриное яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.
Из фарша формируем шарики, а затем делаем лепешку, внутрь кладем начинку из обжаренных овощей.
Формируем из фарша с начинкой большую котлету.
Далее панируем в сухарях и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности.
Можно подавать с любым гарниром или свежими овощами.
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