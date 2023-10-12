Если надоели котлеты, приготовьте это блюдо — видео рецепт

Фарш из мяса. Фото: Freepik

Интересный рецепт блюда из фарша, который сможет повторить каждый. Это отличная альтернатива котлетам, поэтому, если вы любите готовить что-то с использованием фарша, этот рецепт для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится:

капуста 1 кг;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

перец сладкий 1 шт;

масло для жарки;

соль, перец;

фарш 1.6 кг;

яйцо 1 шт;

лук 2 шт;

сухари 40 гр;

соль, перец;

сухари для панировки;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить морковь с луком.

Лук и морковь. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Затем на сковороду добавляем капусту и жарим вместе с луком и морковью.

Лук, морковь и капуста. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далее добавляем сладкий перец и соль, все тщательно перемешать.

Лук, морковь, капуста и перец. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Потом берем фарш и смешиваем с панировочными сухарями. Также к фаршу добавляем куриное яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Из фарша формируем шарики, а затем делаем лепешку, внутрь кладем начинку из обжаренных овощей.

Шарики из фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Формируем из фарша с начинкой большую котлету.

Шарики из фарша. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Далее панируем в сухарях и жарим на сковороде с обеих сторон до готовности.

Котлеты в панировочных сухарях. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Можно подавать с любым гарниром или свежими овощами.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @UkrainianFood1

Ранее мы писали про то, как приготовить сочные котлеты из детства по рецепту бабушки.