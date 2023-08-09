Болгарський перець з медом на зиму, як у селі — відео рецепт

Свіжі перці. Фото: Freepik

Рецепт смачних маринованих перців. Дуже давній та перевірений рецепт роками. Цікава страва, які захочеться повторювати знову й знов.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

вода 2 літри;

оцет 300 мл;

олія 100 мл;

сіль 85 гр;

цукор 100 гр;

мед 175 гр або (4 ст ложки);

лавровий лист;

чорний перець горошок;

одна порція на 4 кг болгарського перцю.

Спосіб приготування

Беремо болгарський перець, його потрібно помити та почати маринувати.

Болгарські перці. Фото: YouTube @olga_salkay

Наливаємо воду, додаємо оцет, олію. Далі додаємо в сіль, цукор та мед.

Маринад для перців. Фото: YouTube @olga_salkay

Краще обрати натуральний мед. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.

Перці в маринаді. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли маринад закипів додаємо перець горошком та лавровий лист.

Перці на тарілці. Фото: YouTube @olga_salkay

Кладемо в маринад всі перці. Краще обрати невеликого розміру, щоб вони помістилися в банку. Якщо у вас великі перці тоді потрібно буде їх нарізати дольками, далі потрібно варити 5-7 хвилини, щоб вони змінили свій колір.

Перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Виймаємо перці та кладемо на тарілку. Розкладаємо в чисті стерилізовані банки.

Перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі заливаємо все киплячим маринадом, в якому варилися перці.

Перці залиті маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Всі банки потрібно легко накрити кришками та залишити на 2-3 години постояти. Потім потрібно буде додати маринада, тому що перці будуть вбирати його в себе.

Мариновані перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

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