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Старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму

9 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Болгарський перець з медом на зиму, як у селі — відео рецепт
Свіжі перці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачних маринованих перців. Дуже давній та перевірений рецепт роками. Цікава страва, які захочеться повторювати знову й знов. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться: 

  • вода 2 літри;
  • оцет 300 мл;
  • олія 100 мл;
  • сіль 85 гр;
  • цукор 100 гр;
  • мед 175 гр або (4 ст ложки);
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошок;
  • одна порція на 4 кг болгарського перцю.

Спосіб приготування

Беремо болгарський перець, його потрібно помити та почати маринувати. 

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Болгарські перці. Фото: YouTube @olga_salkay

Наливаємо воду, додаємо оцет, олію. Далі додаємо в сіль, цукор та мед.

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Маринад для перців. Фото: YouTube @olga_salkay

Краще обрати натуральний мед. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. 

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Перці в маринаді. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли маринад закипів додаємо перець горошком та лавровий лист. 

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Перці на тарілці. Фото: YouTube @olga_salkay

Кладемо в маринад всі перці. Краще обрати невеликого розміру, щоб вони помістилися в банку. Якщо у вас великі перці тоді потрібно буде їх нарізати дольками, далі потрібно варити 5-7 хвилини, щоб вони змінили свій колір. 

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Перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Виймаємо перці та кладемо на тарілку. Розкладаємо в чисті стерилізовані банки. 

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Перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі заливаємо все киплячим маринадом, в якому варилися перці. 

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Перці залиті маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Всі банки потрібно легко накрити кришками та залишити на 2-3 години постояти. Потім потрібно буде додати маринада, тому що перці будуть вбирати його в себе. 

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Мариновані перці в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт гострих баклажанів в томатному соусі на зиму від карпатської господині. Така пікантна баклажанова закуска підійде на буденний чи святковий стіл. Готується недовго, але потім будете жалкувати, що не приготували ще. Цих баклажанів завжди мало, скільки не закатуй. 

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