Болгарський перець з медом на зиму, як у селі — відео рецепт

Старовинний рецепт маринованих перців з медом на зиму
Рецепт смачних маринованих перців. Дуже давній та перевірений рецепт роками. Цікава страва, які захочеться повторювати знову й знов.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- вода 2 літри;
- оцет 300 мл;
- олія 100 мл;
- сіль 85 гр;
- цукор 100 гр;
- мед 175 гр або (4 ст ложки);
- лавровий лист;
- чорний перець горошок;
- одна порція на 4 кг болгарського перцю.
Спосіб приготування
Беремо болгарський перець, його потрібно помити та почати маринувати.
Наливаємо воду, додаємо оцет, олію. Далі додаємо в сіль, цукор та мед.
Краще обрати натуральний мед. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння.
Коли маринад закипів додаємо перець горошком та лавровий лист.
Кладемо в маринад всі перці. Краще обрати невеликого розміру, щоб вони помістилися в банку. Якщо у вас великі перці тоді потрібно буде їх нарізати дольками, далі потрібно варити 5-7 хвилини, щоб вони змінили свій колір.
Виймаємо перці та кладемо на тарілку. Розкладаємо в чисті стерилізовані банки.
Далі заливаємо все киплячим маринадом, в якому варилися перці.
Всі банки потрібно легко накрити кришками та залишити на 2-3 години постояти. Потім потрібно буде додати маринада, тому що перці будуть вбирати його в себе.
Далі закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
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