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Старинный рецепт маринованных перцев с медом на зиму

9 августа 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Болгарский перец с медом на зиму, как в деревне — видео рецепт
Свежие перцы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусных маринованных перцев. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • вода 2 литра;
  • уксус 300 мл;
  • масло 100 мл;
  • соль 85 гр;
  • сахар 100 гр;
  • мед 175 гр или (4 ст ложки);
  • лавровый лист;
  • черный перец горошек;
  • одна порция на 4 кг болгарского перца.

Способ приготовления

Берем болгарские перецы, их нужно вымыть и начать мариновать.

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Болгарские перцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Наливаем воду, добавляем уксус и растительное масло. Далее добавляем соль, сахар и мед.

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Маринад для перцев. Фото: YouTube @olga_salkay

Лучше выбрать натуральный мед. Ставим все на огонь и доводим до кипения.

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Перцы в маринаде. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда маринад закипел, добавляем перец горошком и лавровый лист.

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Перцы на тарелке. Фото: YouTube @olga_salkay

Кладем в маринад все перцы. Лучше выбрать плоды небольшого размера, чтобы они поместились в банке. Если у вас большие перцы, тогда нужно будет их нарезать дольками, далее варить 5-7 минут, чтобы овощ изменил свой цвет.

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Перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Вынимаем перцы и кладем на тарелку. Овощи раскладываем в чистые стерилизованные банки.

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Перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем заливаем все кипящим маринадом, в котором варились перцы.

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Перцы залитые маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Все банки нужно легко накрыть крышками и оставить на 2-3 часа постоять. Затем нужно будет добавить маринад, потому что перцы будут впитывать его в себя.

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Маринованные перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте острых баклажанов в томатном соусе зимой от карпатской хозяйки. Такая пикантная баклажанная закуска подойдет на обычный или праздничный стол. Готовится недолго, но потом будете сожалеть, что не приготовили еще. Этих баклажанов всегда мало.

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