Болгарский перец с медом на зиму, как в деревне — видео рецепт

Свежие перцы. Фото: Freepik

Рецепт вкусных маринованных перцев. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

вода 2 литра;

уксус 300 мл;

масло 100 мл;

соль 85 гр;

сахар 100 гр;

мед 175 гр или (4 ст ложки);

лавровый лист;

черный перец горошек;

одна порция на 4 кг болгарского перца.

Способ приготовления

Берем болгарские перецы, их нужно вымыть и начать мариновать.

Болгарские перцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Наливаем воду, добавляем уксус и растительное масло. Далее добавляем соль, сахар и мед.

Маринад для перцев. Фото: YouTube @olga_salkay

Лучше выбрать натуральный мед. Ставим все на огонь и доводим до кипения.

Перцы в маринаде. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда маринад закипел, добавляем перец горошком и лавровый лист.

Перцы на тарелке. Фото: YouTube @olga_salkay

Кладем в маринад все перцы. Лучше выбрать плоды небольшого размера, чтобы они поместились в банке. Если у вас большие перцы, тогда нужно будет их нарезать дольками, далее варить 5-7 минут, чтобы овощ изменил свой цвет.

Перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Вынимаем перцы и кладем на тарелку. Овощи раскладываем в чистые стерилизованные банки.

Перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем заливаем все кипящим маринадом, в котором варились перцы.

Перцы залитые маринадом. Фото: YouTube @olga_salkay

Все банки нужно легко накрыть крышками и оставить на 2-3 часа постоять. Затем нужно будет добавить маринад, потому что перцы будут впитывать его в себя.

Маринованные перцы в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

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