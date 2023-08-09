Болгарский перец с медом на зиму, как в деревне — видео рецепт

Старинный рецепт маринованных перцев с медом на зиму
Рецепт вкусных маринованных перцев. Очень старый и проверенный рецепт годами. Интересное блюдо, которое захочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- вода 2 литра;
- уксус 300 мл;
- масло 100 мл;
- соль 85 гр;
- сахар 100 гр;
- мед 175 гр или (4 ст ложки);
- лавровый лист;
- черный перец горошек;
- одна порция на 4 кг болгарского перца.
Способ приготовления
Берем болгарские перецы, их нужно вымыть и начать мариновать.
Наливаем воду, добавляем уксус и растительное масло. Далее добавляем соль, сахар и мед.
Лучше выбрать натуральный мед. Ставим все на огонь и доводим до кипения.
Когда маринад закипел, добавляем перец горошком и лавровый лист.
Кладем в маринад все перцы. Лучше выбрать плоды небольшого размера, чтобы они поместились в банке. Если у вас большие перцы, тогда нужно будет их нарезать дольками, далее варить 5-7 минут, чтобы овощ изменил свой цвет.
Вынимаем перцы и кладем на тарелку. Овощи раскладываем в чистые стерилизованные банки.
Затем заливаем все кипящим маринадом, в котором варились перцы.
Все банки нужно легко накрыть крышками и оставить на 2-3 часа постоять. Затем нужно будет добавить маринад, потому что перцы будут впитывать его в себя.
Далее закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.
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