М’ясна традиційна українська страва — відео

М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В цьому відео ми покажемо унікальну старовинну святкову страву, яка готується в селі Воскресінці, що на Коломийщині. Через підпалене борошно, яке спеціально для неї пражиться, вона носить назву підпалка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно пражене 2 склянки;

смалець 2-3 столові ложки;

цибуля 1 шт;

мелений чорний перець щіпка;

сіль за смаком.

Бульйон для підпалки:

свинячий хребет з ребрами (або будь яка кістка з м'ясом) 700 г;

цибуля 1 шт;

лавровий лист 2 шт;

перець горошком 8 шт;

сіль за смаком.

Томлене м'ясо для підпалки:

ошийок 1 кг;

цибуля 2 шт;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон. Для цього беремо ті частини, де більше кісток, наприклад свинячі ребра та хвіст. Кидаємо цілу цибулину, лавровий лист та перець горошком, солимо за смаком.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно підпалене борошно, для цього його потрібно обсмажувати 1,5-2 години на сухій сковороді при маленькій температурі, постійно помішуючи.

Смажена мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли бульйон охов починаємо готувати страву.

Смажена мука та смалець. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю додаємо кілька ложок смальцю, до смальцю додаємо пражене борошно та починаємо ретельно помішувати.

М'ясний бульйон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо до борошна бульйон. Цю масу потрібно постійно помішувати, поки вона не закипить.

Смажена мука, смаленць та бульйон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі натираємо сиру цибулю на тертці та додаємо до маси.

Свиняче м'ясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

До цієї маси також додаємо рідину з м'яса.

Консистенція маси з муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо вогню та починаємо варити, щоб ця маса стала густою. За смаком потрібно підсолити.

Свиняче м'ясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також нам знадобиться м'яса з хорошої м'ясистої частини з жиром, наприклад ошийок.

М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю кладеться цибуля, м'яса ріжеться на великі куски та заливається водою так, щоб м'яса залилися водою. Все це доводиться до кипіння та томиться 2-3 години.

Далі в тарілку набирається підпалка, а зверху накладаємо м'ясо.

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