М’ясна традиційна українська страва — відео

Старовинна українська страва: м’ясна підпалка з села Воскресінці
В цьому відео ми покажемо унікальну старовинну святкову страву, яка готується в селі Воскресінці, що на Коломийщині. Через підпалене борошно, яке спеціально для неї пражиться, вона носить назву підпалка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно пражене 2 склянки;
- смалець 2-3 столові ложки;
- цибуля 1 шт;
- мелений чорний перець щіпка;
- сіль за смаком.
Бульйон для підпалки:
- свинячий хребет з ребрами (або будь яка кістка з м'ясом) 700 г;
- цибуля 1 шт;
- лавровий лист 2 шт;
- перець горошком 8 шт;
- сіль за смаком.
Томлене м'ясо для підпалки:
- ошийок 1 кг;
- цибуля 2 шт;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульйон. Для цього беремо ті частини, де більше кісток, наприклад свинячі ребра та хвіст. Кидаємо цілу цибулину, лавровий лист та перець горошком, солимо за смаком.
Далі потрібно підпалене борошно, для цього його потрібно обсмажувати 1,5-2 години на сухій сковороді при маленькій температурі, постійно помішуючи.
Коли бульйон охов починаємо готувати страву.
В кастрюлю додаємо кілька ложок смальцю, до смальцю додаємо пражене борошно та починаємо ретельно помішувати.
Додаємо до борошна бульйон. Цю масу потрібно постійно помішувати, поки вона не закипить.
Далі натираємо сиру цибулю на тертці та додаємо до маси.
До цієї маси також додаємо рідину з м'яса.
Додаємо вогню та починаємо варити, щоб ця маса стала густою. За смаком потрібно підсолити.
Також нам знадобиться м'яса з хорошої м'ясистої частини з жиром, наприклад ошийок.
В кастрюлю кладеться цибуля, м'яса ріжеться на великі куски та заливається водою так, щоб м'яса залилися водою. Все це доводиться до кипіння та томиться 2-3 години.
Далі в тарілку набирається підпалка, а зверху накладаємо м'ясо.
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