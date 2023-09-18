Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Старовинна українська страва: м’ясна підпалка з села Воскресінці arrow

Старовинна українська страва: м’ясна підпалка з села Воскресінці

18 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
М’ясна традиційна українська страва — відео
М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В цьому відео ми покажемо унікальну старовинну святкову страву, яка готується в селі Воскресінці, що на Коломийщині. Через підпалене борошно, яке спеціально для неї  пражиться, вона носить назву підпалка. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно пражене 2 склянки;
  • смалець 2-3 столові ложки;
  • цибуля 1 шт;
  • мелений чорний перець щіпка;
  • сіль за смаком.

Бульйон для підпалки: 

  • свинячий хребет з ребрами (або будь яка кістка з м'ясом) 700 г;
  • цибуля 1 шт;
  • лавровий лист 2 шт;
  • перець горошком 8 шт;
  • сіль за смаком. 

Томлене м'ясо для підпалки: 

  • ошийок 1 кг;
  • цибуля  2 шт;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульйон. Для цього беремо ті частини, де більше кісток, наприклад свинячі ребра та хвіст. Кидаємо цілу цибулину, лавровий лист та перець горошком, солимо за смаком. 

null
Свинячі ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі потрібно підпалене борошно, для цього його потрібно обсмажувати 1,5-2 години на сухій сковороді при маленькій температурі, постійно помішуючи. 

null
Смажена мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли бульйон охов починаємо готувати страву. 

null
Смажена мука та смалець. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю додаємо кілька ложок смальцю, до смальцю додаємо пражене борошно та починаємо ретельно помішувати. 

null
М'ясний бульйон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо до борошна бульйон. Цю масу потрібно постійно помішувати, поки вона не закипить. 

null
Смажена мука, смаленць та бульйон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі натираємо сиру цибулю на тертці та додаємо до маси. 

null
Свиняче м'ясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

До цієї маси також додаємо рідину з м'яса. 

null
Консистенція маси з муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо вогню та починаємо варити, щоб ця маса стала густою. За смаком потрібно підсолити. 

null
Свиняче м'ясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також нам знадобиться м'яса з хорошої м'ясистої частини з жиром, наприклад ошийок.

null
М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю кладеться цибуля, м'яса ріжеться на великі куски та заливається водою так, щоб м'яса залилися водою. Все це доводиться до кипіння та томиться 2-3 години. 

Далі в тарілку набирається підпалка, а зверху накладаємо м'ясо. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз