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Старинное украинское блюдо: "м’ясна підпалка" из села Воскресинцы

18 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мясное традиционное украинское блюдо — видео
Мясная растопка. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этом видео мы покажем уникальное старинное праздничное блюдо, которое готовится в селе Воскресинцы, которое на Коломыйщине. Из-за подожженной муки, которая специально для него жарится, блюдо называется "м’ясна підпалка".

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука жаренная 2 стакана;
  • смалец 2-3 столовых ложки;
  • лук 1 шт;
  • молотый черный перец щепотка;
  • соль по вкусу.

Бульон для растопки:

  • свиной хребет с ребрами (или любая кость с мясом) 700 г;
  • лук 1 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • перец горошком 8 шт;
  • соль по вкусу.

Томленое мясо для растопки:

  • ошейок 1 кг;
  • лук 2 шт;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Для этого берем те части, где больше костей, например свиные ребра и хвост. Бросаем целую луковицу, лавровый лист и перец горошком, солим по вкусу.

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Свиные ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужна специальная мука, для этого ее нужно обжаривать 1,5-2 часа на сухой сковороде при маленькой температуре, постоянно помешивая.

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Жареная мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда бульон охраны начинаем готовить блюдо.

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Жареная мука и смалец. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю добавляем несколько ложек смальца, к смальцу добавляем пряную муку и начинаем тщательно помешивать.

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Мясной бульон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем в муку бульон. Эту массу нужно постоянно помешивать, пока она не закипит.

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Жареная мука, смолец и бульон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее натираем сырой лук на терке и добавляем в массу.

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Свиное мясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

К этой массе также добавляем жидкость из мяса.

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Консистенция массы из муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем огня и начинаем варить, чтобы эта масса стала густой. По вкусу нужно подсолить.

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Свиное мясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нам понадобится мясо из хорошей мясистой части с жиром, например ошейок.

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М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю кладется лук, мясо режется на большие куски и заливается водой так, чтобы мясо залилось водой. Все это доводится до кипения и томится 2-3 часа.

Далее в тарелку набирается "підпалка", а сверху накладываем мясо.

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