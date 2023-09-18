Мясное традиционное украинское блюдо — видео

Старинное украинское блюдо: "м’ясна підпалка" из села Воскресинцы
В этом видео мы покажем уникальное старинное праздничное блюдо, которое готовится в селе Воскресинцы, которое на Коломыйщине. Из-за подожженной муки, которая специально для него жарится, блюдо называется "м’ясна підпалка".
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- мука жаренная 2 стакана;
- смалец 2-3 столовых ложки;
- лук 1 шт;
- молотый черный перец щепотка;
- соль по вкусу.
Бульон для растопки:
- свиной хребет с ребрами (или любая кость с мясом) 700 г;
- лук 1 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- перец горошком 8 шт;
- соль по вкусу.
Томленое мясо для растопки:
- ошейок 1 кг;
- лук 2 шт;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон. Для этого берем те части, где больше костей, например свиные ребра и хвост. Бросаем целую луковицу, лавровый лист и перец горошком, солим по вкусу.
Далее нужна специальная мука, для этого ее нужно обжаривать 1,5-2 часа на сухой сковороде при маленькой температуре, постоянно помешивая.
Когда бульон охраны начинаем готовить блюдо.
В кастрюлю добавляем несколько ложек смальца, к смальцу добавляем пряную муку и начинаем тщательно помешивать.
Добавляем в муку бульон. Эту массу нужно постоянно помешивать, пока она не закипит.
Далее натираем сырой лук на терке и добавляем в массу.
К этой массе также добавляем жидкость из мяса.
Добавляем огня и начинаем варить, чтобы эта масса стала густой. По вкусу нужно подсолить.
Также нам понадобится мясо из хорошей мясистой части с жиром, например ошейок.
В кастрюлю кладется лук, мясо режется на большие куски и заливается водой так, чтобы мясо залилось водой. Все это доводится до кипения и томится 2-3 часа.
Далее в тарелку набирается "підпалка", а сверху накладываем мясо.
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