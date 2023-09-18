Мясное традиционное украинское блюдо — видео

Мясная растопка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В этом видео мы покажем уникальное старинное праздничное блюдо, которое готовится в селе Воскресинцы, которое на Коломыйщине. Из-за подожженной муки, которая специально для него жарится, блюдо называется "м’ясна підпалка".

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

мука жаренная 2 стакана;

смалец 2-3 столовых ложки;

лук 1 шт;

молотый черный перец щепотка;

соль по вкусу.

Бульон для растопки:

свиной хребет с ребрами (или любая кость с мясом) 700 г;

лук 1 шт;

лавровый лист 2 шт;

перец горошком 8 шт;

соль по вкусу.

Томленое мясо для растопки:

ошейок 1 кг;

лук 2 шт;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон. Для этого берем те части, где больше костей, например свиные ребра и хвост. Бросаем целую луковицу, лавровый лист и перец горошком, солим по вкусу.

Свиные ребра. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее нужна специальная мука, для этого ее нужно обжаривать 1,5-2 часа на сухой сковороде при маленькой температуре, постоянно помешивая.

Жареная мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда бульон охраны начинаем готовить блюдо.

Жареная мука и смалец. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю добавляем несколько ложек смальца, к смальцу добавляем пряную муку и начинаем тщательно помешивать.

Мясной бульон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем в муку бульон. Эту массу нужно постоянно помешивать, пока она не закипит.

Жареная мука, смолец и бульон. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее натираем сырой лук на терке и добавляем в массу.

Свиное мясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

К этой массе также добавляем жидкость из мяса.

Консистенция массы из муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем огня и начинаем варить, чтобы эта масса стала густой. По вкусу нужно подсолить.

Свиное мясо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нам понадобится мясо из хорошей мясистой части с жиром, например ошейок.

М’ясна підпалка. Фото: YouTube @nashi.besahy

В кастрюлю кладется лук, мясо режется на большие куски и заливается водой так, чтобы мясо залилось водой. Все это доводится до кипения и томится 2-3 часа.

Далее в тарелку набирается "підпалка", а сверху накладываем мясо.

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