Простий забутий рецепт української кухні — відео

Українська страва з сала та картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Це дуже цікаве поєднання, яке неодмінно захочеться спробувати. Підчеревина, цибулька, картопля і галушки. Давня українська страва під назвою "Коцюрба", ароматна, смачна та поживна.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля 5 шт.;

підчеревина (добрий шмат);

цибуля (2-3 шт.);

сіль;

перець;

часник (1 головка);

перець;

зелень (яка подобається).

Для галушок знадобиться:

кисле молоко півлітра;

борошно;

сода чайна ложка;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготування тіста для галушок. Для цього потрібно взяти кисле молоко, додаємо соду та сіль.

Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поступово додаємо борошно та починаємо замішувати пружне тісто. Коли тісто замісили, даємо йому трохи відпочити.

Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тим часом ставимо варитися картоплю, яку перед цим нарізати десь на чотири частини, воду потрібно трохи підсолити.

Приготування галушок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки картопля вариться, робимо галушки з тіста, яке вже трохи постояло.

Свіже сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Робимо невеликі кульки та складаємо їх на дошку.

Сало на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Забираємо напівзварену картоплю та починаємо варити галушки.

Сало та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки галушки варяться, потрібно приготувати свинячу грудинку. Для цього потрібно нарізати сало на невеликі шматочки.

Сало та картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало потрібно обсмажити на пательні. Смажити потрібно до золотистості.

Сало, картопля та галушки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім нарізаємо цибулю та додаємо до сала. Потрібно трохи додати солі та перцю.

Гострий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо напівзварену картоплю та починаємо обсмажувати разом з салом. Тепер додаємо галушки, все ретельно перемішати.

Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

До страви потрібно додати свіжого часнику та гострого перцю. Смажимо кілька хвилин та прибираємо з вогню. Посипаємо зелені та подаємо до столу.

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом.