Простий забутий рецепт української кухні — відео

Стародавня українська страва "Коцюрба" з сала та картоплі
Це дуже цікаве поєднання, яке неодмінно захочеться спробувати. Підчеревина, цибулька, картопля і галушки. Давня українська страва під назвою "Коцюрба", ароматна, смачна та поживна.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 5 шт.;
- підчеревина (добрий шмат);
- цибуля (2-3 шт.);
- сіль;
- перець;
- часник (1 головка);
- перець;
- зелень (яка подобається).
Для галушок знадобиться:
- кисле молоко півлітра;
- борошно;
- сода чайна ложка;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготування тіста для галушок. Для цього потрібно взяти кисле молоко, додаємо соду та сіль.
Поступово додаємо борошно та починаємо замішувати пружне тісто. Коли тісто замісили, даємо йому трохи відпочити.
Тим часом ставимо варитися картоплю, яку перед цим нарізати десь на чотири частини, воду потрібно трохи підсолити.
Поки картопля вариться, робимо галушки з тіста, яке вже трохи постояло.
Робимо невеликі кульки та складаємо їх на дошку.
Забираємо напівзварену картоплю та починаємо варити галушки.
Поки галушки варяться, потрібно приготувати свинячу грудинку. Для цього потрібно нарізати сало на невеликі шматочки.
Сало потрібно обсмажити на пательні. Смажити потрібно до золотистості.
Потім нарізаємо цибулю та додаємо до сала. Потрібно трохи додати солі та перцю.
Додаємо напівзварену картоплю та починаємо обсмажувати разом з салом. Тепер додаємо галушки, все ретельно перемішати.
До страви потрібно додати свіжого часнику та гострого перцю. Смажимо кілька хвилин та прибираємо з вогню. Посипаємо зелені та подаємо до столу.
Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом.