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Стародавня українська страва "Коцюрба" з сала та картоплі

7 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий забутий рецепт української кухні — відео
Українська страва з сала та картоплі. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже цікаве поєднання, яке неодмінно захочеться спробувати. Підчеревина, цибулька, картопля і галушки. Давня українська страва під назвою "Коцюрба", ароматна, смачна та поживна. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • картопля 5 шт.;
  • підчеревина (добрий шмат);
  • цибуля (2-3 шт.);
  • сіль;
  • перець;
  • часник (1 головка);
  • перець;
  • зелень (яка подобається).

Для галушок знадобиться: 

  • кисле молоко півлітра;
  • борошно;
  • сода чайна ложка;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготування тіста для галушок. Для цього потрібно взяти кисле молоко, додаємо соду та сіль. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поступово додаємо борошно та починаємо замішувати пружне тісто. Коли тісто замісили, даємо йому трохи відпочити. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тим часом ставимо варитися картоплю, яку перед цим нарізати десь на чотири частини, воду потрібно трохи підсолити. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки картопля вариться, робимо галушки з тіста, яке вже трохи постояло. 

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Свіже сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Робимо невеликі кульки та складаємо їх на дошку. 

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Сало на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Забираємо напівзварену картоплю та починаємо варити галушки. 

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Сало та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Поки галушки варяться, потрібно приготувати свинячу грудинку. Для цього потрібно нарізати сало на невеликі шматочки. 

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Сало та картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало потрібно обсмажити на пательні. Смажити потрібно до золотистості. 

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Сало, картопля та галушки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім нарізаємо цибулю та додаємо до сала. Потрібно трохи додати солі та перцю. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо напівзварену картоплю та починаємо обсмажувати разом з салом. Тепер додаємо галушки, все ретельно перемішати. 

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Готова страва. Фото: YouTube @nashi.besahy

До страви потрібно додати свіжого часнику та гострого перцю. Смажимо кілька хвилин та прибираємо з вогню. Посипаємо зелені та подаємо до столу. 

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом. 

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