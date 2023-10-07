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Традиционное украинское блюдо "Коцюрба" из сала и картофеля

7 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой забытый рецепт украинской кухни — видео
Украинское блюдо из сала и картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень интересное сочетание, которое обязательно захочется попробовать. Сало, лук, картофель и клецки. Древнее украинское блюдо под названием "Коцюрба", ароматное, вкусное и питательное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель 5 шт.;
  • подбрюшина (хороший кусок);
  • лук (2-3 шт.);
  • соль;
  • перец;
  • чеснок (1 головка);
  • перец;
  • зелень (которая нравится).

Для галушек понадобится:

  • простокваша пол-литра;
  • мука;
  • сода чайная ложка;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала потребуется приготовление теста для клецок. Для этого нужно взять простоквашу, добавляем соду и соль.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Постепенно добавляем муку и начинаем замешивать упругое тесто. Когда тесто замесили, даем ему немного отдохнуть.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем ставим вариться картофель, который перед этим нужно нарезать где-то на четыре части, воду нужно подсолить.

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Приготовление клецок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока картофель варится, делаем клецки из теста, которое уже немного постояло.

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Свежее сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Делаем небольшие шарики и складываем их на доску.

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Сало на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Цбираем полувареный картофель и начинаем варить клецки.

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Сало и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока клецки варятся, нужно приготовить свиную грудинку. Для этого нужно нарезать сало на небольшие кусочки.

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Сало и картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало нужно обжарить на сковороде. Жарить нужно до золотистости.

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Сало, картофель и клецки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нарезаем лук и добавляем в сало. Надо немного добавить соли и перца.

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Острый перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем полувареный картофель и начинаем обжаривать вместе с салом. Теперь добавляем клецки, все тщательно перемешиваем.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

К блюду нужно добавить свежий чеснок и острый перец. Жарим несколько минут и убираем с огня. Посыпаем зеленью и подаем на стол.

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.

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