Простой забытый рецепт украинской кухни — видео

Украинское блюдо из сала и картофеля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это очень интересное сочетание, которое обязательно захочется попробовать. Сало, лук, картофель и клецки. Древнее украинское блюдо под названием "Коцюрба", ароматное, вкусное и питательное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель 5 шт.;

подбрюшина (хороший кусок);

лук (2-3 шт.);

соль;

перец;

чеснок (1 головка);

перец;

зелень (которая нравится).

Для галушек понадобится:

простокваша пол-литра;

мука;

сода чайная ложка;

соль.

Способ приготовления

Сначала потребуется приготовление теста для клецок. Для этого нужно взять простоквашу, добавляем соду и соль.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Постепенно добавляем муку и начинаем замешивать упругое тесто. Когда тесто замесили, даем ему немного отдохнуть.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тем временем ставим вариться картофель, который перед этим нужно нарезать где-то на четыре части, воду нужно подсолить.

Приготовление клецок. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока картофель варится, делаем клецки из теста, которое уже немного постояло.

Свежее сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Делаем небольшие шарики и складываем их на доску.

Сало на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Цбираем полувареный картофель и начинаем варить клецки.

Сало и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Пока клецки варятся, нужно приготовить свиную грудинку. Для этого нужно нарезать сало на небольшие кусочки.

Сало и картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало нужно обжарить на сковороде. Жарить нужно до золотистости.

Сало, картофель и клецки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нарезаем лук и добавляем в сало. Надо немного добавить соли и перца.

Острый перец. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем полувареный картофель и начинаем обжаривать вместе с салом. Теперь добавляем клецки, все тщательно перемешиваем.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @nashi.besahy

К блюду нужно добавить свежий чеснок и острый перец. Жарим несколько минут и убираем с огня. Посыпаем зеленью и подаем на стол.

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.