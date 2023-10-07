Простой забытый рецепт украинской кухни — видео

Традиционное украинское блюдо "Коцюрба" из сала и картофеля
Это очень интересное сочетание, которое обязательно захочется попробовать. Сало, лук, картофель и клецки. Древнее украинское блюдо под названием "Коцюрба", ароматное, вкусное и питательное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 5 шт.;
- подбрюшина (хороший кусок);
- лук (2-3 шт.);
- соль;
- перец;
- чеснок (1 головка);
- перец;
- зелень (которая нравится).
Для галушек понадобится:
- простокваша пол-литра;
- мука;
- сода чайная ложка;
- соль.
Способ приготовления
Сначала потребуется приготовление теста для клецок. Для этого нужно взять простоквашу, добавляем соду и соль.
Постепенно добавляем муку и начинаем замешивать упругое тесто. Когда тесто замесили, даем ему немного отдохнуть.
Тем временем ставим вариться картофель, который перед этим нужно нарезать где-то на четыре части, воду нужно подсолить.
Пока картофель варится, делаем клецки из теста, которое уже немного постояло.
Делаем небольшие шарики и складываем их на доску.
Цбираем полувареный картофель и начинаем варить клецки.
Пока клецки варятся, нужно приготовить свиную грудинку. Для этого нужно нарезать сало на небольшие кусочки.
Сало нужно обжарить на сковороде. Жарить нужно до золотистости.
Затем нарезаем лук и добавляем в сало. Надо немного добавить соли и перца.
Добавляем полувареный картофель и начинаем обжаривать вместе с салом. Теперь добавляем клецки, все тщательно перемешиваем.
К блюду нужно добавить свежий чеснок и острый перец. Жарим несколько минут и убираем с огня. Посыпаем зеленью и подаем на стол.
Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.