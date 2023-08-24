Як приготувати сало з часником — відео рецепт

Спробуйте приготувати таке сало з перцем та часником: традиційний рецепт
Сало з перцем та часником — це справжнє втілення української кулінарної традиції та неперевершеного смаку. Це сало, просочене ароматним перцем та часником, від якого неможливо відірватися. Українське сало — це чудова закуска до українського борщу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.
Вам знадобиться:
- сало;
- часник;
- перець;
- сіль;
- спеції до сала.
Спосіб приготування
Беремо приправу для сала та насипаємо її в зручну ємність. Сюди ж додаємо вичавлений часник.
Додаємо сіль, якщо приправа до сала без солі, паприку та гострий перець за смаком. Цю масу потрібно ретельно перемішати.
Беремо сире сало та обвалюємо в цій суміші.
Відставляємо сало на 3-4 години, щоб воно просилилося.
Далі сало потрібно замотати в харчову плівку.
Сало в плівці потрібно помістити в морозильну камеру для повної заморозки.
Далі достаємо сало, нарізаємо, воно готове.
Таке сало можна зберігати в морозильній камері та діставати по шматочку.
Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню.