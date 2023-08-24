Як приготувати сало з часником — відео рецепт

Мариноване сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Сало з перцем та часником — це справжнє втілення української кулінарної традиції та неперевершеного смаку. Це сало, просочене ароматним перцем та часником, від якого неможливо відірватися. Українське сало — це чудова закуска до українського борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сало;

часник;

перець;

сіль;

спеції до сала.

Спосіб приготування

Беремо приправу для сала та насипаємо її в зручну ємність. Сюди ж додаємо вичавлений часник.

Спеції для сала. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Додаємо сіль, якщо приправа до сала без солі, паприку та гострий перець за смаком. Цю масу потрібно ретельно перемішати.

Часник та спеції. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Беремо сире сало та обвалюємо в цій суміші.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Відставляємо сало на 3-4 години, щоб воно просилилося.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Далі сало потрібно замотати в харчову плівку.

Сало в плівці. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Сало в плівці потрібно помістити в морозильну камеру для повної заморозки.

Сало в плівці. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Далі достаємо сало, нарізаємо, воно готове.

Нарізане сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Таке сало можна зберігати в морозильній камері та діставати по шматочку.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню.