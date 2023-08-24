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Спробуйте приготувати таке сало з перцем та часником: традиційний рецепт

24 серпня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати сало з часником — відео рецепт
Мариноване сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сало з перцем та часником — це справжнє втілення української кулінарної традиції  та неперевершеного смаку. Це сало, просочене ароматним перцем та часником, від якого неможливо відірватися. Українське сало — це чудова закуска до українського борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарна Експедиція.

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Вам знадобиться: 

  • сало; 
  • часник; 
  • перець;
  • сіль; 
  • спеції до сала. 

Спосіб приготування 

Беремо приправу для сала та насипаємо її в зручну ємність. Сюди ж додаємо вичавлений часник. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Додаємо сіль, якщо приправа до сала без солі, паприку та гострий перець за смаком. Цю масу потрібно ретельно перемішати. 

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Часник та спеції. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Беремо сире сало та обвалюємо в цій суміші. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Відставляємо сало на 3-4 години, щоб воно просилилося. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Далі сало потрібно замотати в харчову плівку.

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Сало в плівці. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Сало в плівці потрібно помістити в морозильну камеру для повної заморозки. 

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Сало в плівці. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Далі достаємо сало, нарізаємо, воно готове. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Таке сало можна зберігати в морозильній камері та діставати по шматочку.

Раніше ми писали про рецепт української козацької закуски з сала з часником та зеленню. 

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