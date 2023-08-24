Как приготовить сало с чесноком — видео рецепт

Маринованное сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Сало с перцем и чесноком – это настоящее воплощение украинской кулинарной традиции и непревзойденного вкуса. Это сало, пропитанное ароматным перцем и чесноком, от которого невозможно оторваться. Украинское сало — это отличная закуска к украинскому борщу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная Экспедиция.

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Вам понадобится:

сало;

чеснок;

перец;

соль;

специи к салу.

Способ приготовления

Берем приправу для сала и насыпаем в удобную емкость. Сюда же добавляем выжатый чеснок.

Специи для сала. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Добавляем соль, если приправа к салу без соли, паприку и острый перец по вкусу. Эту массу нужно тщательно перемешать.

Чеснок и специи. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Берем сырое сало и обваливаем в этой смеси.

Сало в специях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Отставляем сало на 3-4 часа, чтобы оно просилилось.

Сало в специях. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Далее сало нужно замотать в пищевую пленку.

Сало в пленке. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Сало в пленке нужно поместить в морозильную камеру для полной заморозки.

Сало в пленке. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Дальше достаем сало, нарезаем, оно готово.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @ekspediciakulinarna

Такое сало можно хранить в морозильной камере и доставать по кусочку.

Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью.