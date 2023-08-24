Как приготовить сало с чесноком — видео рецепт

Попытайтесь приготовить такое сало с перцем и чесноком: традиционный рецепт
Сало с перцем и чесноком – это настоящее воплощение украинской кулинарной традиции и непревзойденного вкуса. Это сало, пропитанное ароматным перцем и чесноком, от которого невозможно оторваться. Украинское сало — это отличная закуска к украинскому борщу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарная Экспедиция.
Вам понадобится:
- сало;
- чеснок;
- перец;
- соль;
- специи к салу.
Способ приготовления
Берем приправу для сала и насыпаем в удобную емкость. Сюда же добавляем выжатый чеснок.
Добавляем соль, если приправа к салу без соли, паприку и острый перец по вкусу. Эту массу нужно тщательно перемешать.
Берем сырое сало и обваливаем в этой смеси.
Отставляем сало на 3-4 часа, чтобы оно просилилось.
Далее сало нужно замотать в пищевую пленку.
Сало в пленке нужно поместить в морозильную камеру для полной заморозки.
Дальше достаем сало, нарезаем, оно готово.
Такое сало можно хранить в морозильной камере и доставать по кусочку.
Раньше мы писали о рецепте украинской казацкой закуски из сала с чесноком и зеленью.