Ідеальний рецепт ковбаси за карпатським рецептом — відео

Гуцульська ковбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Оригінальний рецепт справжньої гуцульської ковбаси. Це традиційна ковбаса з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Її можна знайти в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах, де є не тільки відомою стравою, а й справжнім символом місцевої кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки.

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Вам знадобиться:

свинина 2 кг;

яловичини 0,5 кг;

сало 1 кг;

червоний мелений перець 1 ч.л.;

паприка солодка 1 ст.л.;

перець чорний мелений 1 ч.л.;

сіль 55 г;

цукор 3 ч.л.;

чебрець 1 ч.л.;

часник 1 голівка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на дрібні кубики.

Шматочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо м'ясо свинини та нарізаємо також на дрібні кубики.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо м'ясо яловичини та перемелюємо у фарш.

Фарш з яловичини. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно все змішати, сало та м'ясо свинини та яловичини.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо сіль, цукор, солодку паприку, чорний мелений перець та червоний мелений перець. В самому кінці додаємо мелений чебрець. Все ретельно перемішати.

Фаш для ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо фарш харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на дві доби.

Додавання часнику. Фото: YouTube @UkraineFood

Через дві доби додаємо подрібнений часник, все ретельно перемішати.

Фарш для ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно відбити, як це робимо при пригтотуванні котлет.

Приготування ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер набиваємо фарш в кишку. В кінці залишаємо хвостик, щоб можна було зав'язати ковбасу.

Ковбаса в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

Ковбасу відправляємо в коптильню.

Ковбаса в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

Ковбаса буде коптитися протягом 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.

Гуцульська ковбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками.