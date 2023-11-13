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Справжній автентичний рецепт гуцульської ковбаси

13 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт ковбаси за карпатським рецептом — відео
Гуцульська ковбаса. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Оригінальний рецепт справжньої гуцульської ковбаси. Це традиційна ковбаса з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Її можна знайти в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах, де є не тільки відомою стравою, а й справжнім символом місцевої кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки

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Вам знадобиться: 

  • свинина 2 кг;
  • яловичини 0,5 кг;
  • сало 1 кг;
  • червоний мелений перець 1 ч.л.;
  • паприка солодка 1 ст.л.;
  • перець чорний мелений 1 ч.л.;
  • сіль 55 г;
  • цукор 3 ч.л.;
  • чебрець 1 ч.л.;
  • часник 1 голівка. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на дрібні кубики. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо м'ясо свинини та нарізаємо також на дрібні кубики. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер беремо м'ясо яловичини та перемелюємо у фарш. 

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Фарш з яловичини. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно все змішати, сало та м'ясо свинини та яловичини. 

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо сіль, цукор, солодку паприку, чорний мелений перець та червоний мелений перець. В самому кінці додаємо мелений чебрець. Все ретельно перемішати. 

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Фаш для ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Накриваємо фарш харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на дві доби. 

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Додавання часнику. Фото: YouTube @UkraineFood

Через дві доби додаємо подрібнений часник, все ретельно перемішати. 

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Фарш для ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно відбити, як це робимо при пригтотуванні котлет. 

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Приготування ковбаси. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер набиваємо фарш в кишку. В кінці залишаємо хвостик, щоб можна було зав'язати ковбасу. 

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Ковбаса в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

Ковбасу відправляємо в коптильню.

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Ковбаса в коптильні. Фото: YouTube @UkraineFood

Ковбаса буде коптитися протягом 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати. 

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Гуцульська ковбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

Ще ми писали про найсмачніший рецепт сала по-українськи, перевірений роками. 

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