Ідеальний рецепт ковбаси за карпатським рецептом — відео

Справжній автентичний рецепт гуцульської ковбаси
Оригінальний рецепт справжньої гуцульської ковбаси. Це традиційна ковбаса з м'яса свинини, яка має характерний аромат та смак. Її можна знайти в різних регіонах України, але особливо вона популярна в Карпатах, де є не тільки відомою стравою, а й справжнім символом місцевої кухні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатськы шкварки.
Вам знадобиться:
- свинина 2 кг;
- яловичини 0,5 кг;
- сало 1 кг;
- червоний мелений перець 1 ч.л.;
- паприка солодка 1 ст.л.;
- перець чорний мелений 1 ч.л.;
- сіль 55 г;
- цукор 3 ч.л.;
- чебрець 1 ч.л.;
- часник 1 голівка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на дрібні кубики.
Тепер беремо м'ясо свинини та нарізаємо також на дрібні кубики.
Тепер беремо м'ясо яловичини та перемелюємо у фарш.
Тепер потрібно все змішати, сало та м'ясо свинини та яловичини.
Далі додаємо сіль, цукор, солодку паприку, чорний мелений перець та червоний мелений перець. В самому кінці додаємо мелений чебрець. Все ретельно перемішати.
Накриваємо фарш харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на дві доби.
Через дві доби додаємо подрібнений часник, все ретельно перемішати.
Для того, щоб ковбаса тримала форму, фарш потрібно відбити, як це робимо при пригтотуванні котлет.
Тепер набиваємо фарш в кишку. В кінці залишаємо хвостик, щоб можна було зав'язати ковбасу.
Ковбасу відправляємо в коптильню.
Ковбаса буде коптитися протягом 4 годин, кожні дві години ковбасу потрібно перевертати.
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