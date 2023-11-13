Идеальный рецепт колбасы по карпатскому рецепту — видео рецепт

Настоящий аутентичный рецепт гуцульской колбасы
Оригинальный рецепт настоящей гуцульской колбасы. Это традиционная колбаса из мяса свинины, которая имеет характерный аромат и вкус. Ее можно найти в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах, где является не только известным блюдом, но и настоящим символом местной кухни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шквар.
Вам понадобится:
- свинина 2 кг;
- говядины 0,5 кг;
- сало 1 кг;
- красный молотый перец 1 ч.л.;
- паприка сладкая 1 ст.л.;
- перец черный молотый 1 ч.л.;
- соль 55 г;
- сахар 3 ч.л.;
- чабрец 1 ч.л.;
- чеснок 1 головка.
Способ приготовления
Сначала нужно взять сало и порезать его на маленькие кубики.
Теперь берем мясо свинины и нарезаем на мелкие кубики.
Теперь берем мясо говядины и перемалываем в фарш.
Теперь нужно все смешать, сало, мясо свинины и говядины.
Далее добавляем соль, сахар, сладкую паприку, черный молотый перец и красный молотый перец. В самом конце добавляем молотый чабрец. Все тщательно перемешать.
Накрываем фарш пищевой пленкой и отправляем в холодильник на двое суток.
Через двое суток добавляем измельченный чеснок, все тщательно перемешать.
Для того чтобы колбаса держала форму, фарш нужно отбить, как это делаем при приготовлении котлет.
Теперь набиваем фарш в кишку. В конце оставляем хвостик, чтобы можно было завязать колбасу.
Колбасу отправляем в коптильню.
Колбаса будет коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.
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