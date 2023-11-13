Идеальный рецепт колбасы по карпатскому рецепту — видео рецепт

Гуцульская колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Оригинальный рецепт настоящей гуцульской колбасы. Это традиционная колбаса из мяса свинины, которая имеет характерный аромат и вкус. Ее можно найти в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах, где является не только известным блюдом, но и настоящим символом местной кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шквар.

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Вам понадобится:

свинина 2 кг;

говядины 0,5 кг;

сало 1 кг;

красный молотый перец 1 ч.л.;

паприка сладкая 1 ст.л.;

перец черный молотый 1 ч.л.;

соль 55 г;

сахар 3 ч.л.;

чабрец 1 ч.л.;

чеснок 1 головка.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало и порезать его на маленькие кубики.

Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берем мясо свинины и нарезаем на мелкие кубики.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берем мясо говядины и перемалываем в фарш.

Фарш из говядины. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно все смешать, сало, мясо свинины и говядины.

Фарш и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем соль, сахар, сладкую паприку, черный молотый перец и красный молотый перец. В самом конце добавляем молотый чабрец. Все тщательно перемешать.

Фаш для колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем фарш пищевой пленкой и отправляем в холодильник на двое суток.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @UkraineFood

Через двое суток добавляем измельченный чеснок, все тщательно перемешать.

Фарш для колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Для того чтобы колбаса держала форму, фарш нужно отбить, как это делаем при приготовлении котлет.

Приготовление колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь набиваем фарш в кишку. В конце оставляем хвостик, чтобы можно было завязать колбасу.

Колбаса в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Колбасу отправляем в коптильню.

Колбаса в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Колбаса будет коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.

Гуцульская колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.