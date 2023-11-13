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Настоящий аутентичный рецепт гуцульской колбасы

13 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт колбасы по карпатскому рецепту — видео рецепт
Гуцульская колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Оригинальный рецепт настоящей гуцульской колбасы. Это традиционная колбаса из мяса свинины, которая имеет характерный аромат и вкус. Ее можно найти в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах, где является не только известным блюдом, но и настоящим символом местной кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шквар.

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Вам понадобится:

  • свинина 2 кг;
  • говядины 0,5 кг;
  • сало 1 кг;
  • красный молотый перец 1 ч.л.;
  • паприка сладкая 1 ст.л.;
  • перец черный молотый 1 ч.л.;
  • соль 55 г;
  • сахар 3 ч.л.;
  • чабрец 1 ч.л.;
  • чеснок 1 головка.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало и порезать его на маленькие кубики.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берем мясо свинины и нарезаем на мелкие кубики.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь берем мясо говядины и перемалываем в фарш.

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Фарш из говядины. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь нужно все смешать, сало, мясо свинины и говядины.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем соль, сахар, сладкую паприку, черный молотый перец и красный молотый перец. В самом конце добавляем молотый чабрец. Все тщательно перемешать.

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Фаш для колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем фарш пищевой пленкой и отправляем в холодильник на двое суток.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @UkraineFood

Через двое суток добавляем измельченный чеснок, все тщательно перемешать.

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Фарш для колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Для того чтобы колбаса держала форму, фарш нужно отбить, как это делаем при приготовлении котлет.

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Приготовление колбасы. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь набиваем фарш в кишку. В конце оставляем хвостик, чтобы можно было завязать колбасу.

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Колбаса в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Колбасу отправляем в коптильню.

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Колбаса в коптильне. Фото: YouTube @UkraineFood

Колбаса будет коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.

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Гуцульская колбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.

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