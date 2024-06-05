Як приготувати полтавські галушки — бюджетний рецепт.

Полтавські галушки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В кожній місцевості є своя традиційна страва. На Полтавщині це галушки. Це дуже проста страва і готують її уже не одне століття. Існує безліч варіантів приготування цієї страви це і з начинкою і на пару і з найрізноманітнішими соусами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

200 мл. кефіру;

1 яйце;

0,5 ч.л соди;

0,5 ч.л солі;

400 г борошна.

Спосіб приготування

До 200 мл теплого кефіру додати пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди. Додати одне яйце та все ретельно перемішати.

Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додати борошно, замішати тісто.

Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тісто розділити на кілька частинк для зручності, формуємо ковбаски та нарізаємо на галушки.

Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Галушки помістити в солоний окріп. Перемішати.

Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варити галушки 2-3 хвилини. Можна подавати на стіл з вершковим маслом чи шкварками.

Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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