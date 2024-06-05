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Справжні полтавські галушки — швидкий бюджетний рецепт для обіду чи вечері

5 червня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати полтавські галушки — бюджетний рецепт.
Полтавські галушки. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В кожній місцевості є своя традиційна страва. На Полтавщині це галушки. Це дуже проста страва і готують її уже не одне століття.  Існує безліч варіантів приготування цієї страви це і з начинкою і на пару і з найрізноманітнішими соусами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

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Вам знадобиться: 

  • 200 мл. кефіру;
  • 1 яйце;
  • 0,5 ч.л соди;
  • 0,5 ч.л солі;
  • 400 г борошна. 

Спосіб приготування 

До 200 мл теплого кефіру додати пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди. Додати одне яйце та все ретельно перемішати. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додати борошно, замішати тісто. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тісто розділити на кілька частинк для зручності, формуємо ковбаски та нарізаємо на галушки. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Галушки помістити в солоний окріп. Перемішати. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варити галушки 2-3 хвилини. Можна подавати на стіл з вершковим маслом чи шкварками. 

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Приготування галушок. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

рецепти
Українська кухня
галушки
Вечеря
лайфхаки

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