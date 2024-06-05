Як приготувати полтавські галушки — бюджетний рецепт.

Справжні полтавські галушки — швидкий бюджетний рецепт для обіду чи вечері
В кожній місцевості є своя традиційна страва. На Полтавщині це галушки. Це дуже проста страва і готують її уже не одне століття. Існує безліч варіантів приготування цієї страви це і з начинкою і на пару і з найрізноманітнішими соусами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- 200 мл. кефіру;
- 1 яйце;
- 0,5 ч.л соди;
- 0,5 ч.л солі;
- 400 г борошна.
Спосіб приготування
До 200 мл теплого кефіру додати пів чайної ложки солі та пів чайної ложки соди. Додати одне яйце та все ретельно перемішати.
Додати борошно, замішати тісто.
Тісто розділити на кілька частинк для зручності, формуємо ковбаски та нарізаємо на галушки.
Галушки помістити в солоний окріп. Перемішати.
Варити галушки 2-3 хвилини. Можна подавати на стіл з вершковим маслом чи шкварками.
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