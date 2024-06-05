Как приготовить полтавские клецки – бюджетный рецепт.

Полтавские галушки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

В каждой местности есть свое традиционное блюдо. На Полтавщине это галушки. Это очень простое блюдо, и готовят его уже не одно столетие. Существует множество вариантов приготовления этого блюда — и с начинкой, и на пару, и с самыми разнообразными соусами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

200 мл кефира;

1 яйцо;

0,5 ч.л. соды;

0,5 ч.л. соли;

400 г муки.

Способ приготовления

К 200 мл теплого кефира добавить пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Добавить одно яйцо и тщательно перемешать.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Добавить муку, замешать тесто.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тесто разделить на несколько частей для удобства, формируем колбаски и нарезаем на галушки.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Галушки поместить в соленый кипяток. Перемешать.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варить галушки 2-3 минуты. Можно подавать на стол со сливочным маслом или шкварками.

Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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