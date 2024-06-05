Как приготовить полтавские клецки – бюджетный рецепт.

Настоящие полтавские галушки — быстрый бюджетный рецепт для обеда или ужина
В каждой местности есть свое традиционное блюдо. На Полтавщине это галушки. Это очень простое блюдо, и готовят его уже не одно столетие. Существует множество вариантов приготовления этого блюда — и с начинкой, и на пару, и с самыми разнообразными соусами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- 200 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 0,5 ч.л. соды;
- 0,5 ч.л. соли;
- 400 г муки.
Способ приготовления
К 200 мл теплого кефира добавить пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Добавить одно яйцо и тщательно перемешать.
Добавить муку, замешать тесто.
Тесто разделить на несколько частей для удобства, формируем колбаски и нарезаем на галушки.
Галушки поместить в соленый кипяток. Перемешать.
Варить галушки 2-3 минуты. Можно подавать на стол со сливочным маслом или шкварками.
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