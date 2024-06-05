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Настоящие полтавские галушки — быстрый бюджетный рецепт для обеда или ужина

5 июня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить полтавские клецки – бюджетный рецепт.
Полтавские галушки. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В каждой местности есть свое традиционное блюдо. На Полтавщине это галушки. Это очень простое блюдо, и готовят его уже не одно столетие. Существует множество вариантов приготовления этого блюда — и с начинкой, и на пару, и с самыми разнообразными соусами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • 200 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч.л. соды;
  • 0,5 ч.л. соли;
  • 400 г муки.

Способ приготовления

К 200 мл теплого кефира добавить пол чайной ложки соли и пол чайной ложки соды. Добавить одно яйцо и тщательно перемешать.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Добавить муку, замешать тесто.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тесто разделить на несколько частей для удобства, формируем колбаски и нарезаем на галушки.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Галушки поместить в соленый кипяток. Перемешать.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Варить галушки 2-3 минуты. Можно подавать на стол со сливочным маслом или шкварками.

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Приготовление галушек. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

рецепты
Украинская кухня
галушки
Ужин
лайфхаки

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