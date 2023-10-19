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Соковиті відбивні, які тануть у роті

19 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Соковиті та м'які відбивні з курячого філе — відео рецепт
Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте приготувати в такий спосіб відбивні. Вони виходять м'якими, дуже соковитими та ніжними, навіть якщо готувати з курячого філе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 700 г;
  • сіль, чорний перець до смаку;
  • сушений часник та копчена паприка;
  • яйце велике 3 шт.;
  • молоко 2-3 ст.;
  • борошно 3 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відрізати мале куряче філе від великого. Нарізати велике куряче філе на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м'ясо.

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Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно все посолити, поперчити, посипати спеціями з обох боків.

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Відбивні із філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно розділити яйця на білки та жовтки. До жовтків додати молоко та перемішати.

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Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно до білків додати щіпку солі та збити в пишну піну.

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Яєчна маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну відбивну вмочити в яєчній масі, потім у борошні та наприкінці у збитих білках.

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Приготування відбивних. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.

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Яєчний білок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі все потрібно обсмажити на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючись на товщину ваших відбивних.

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Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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