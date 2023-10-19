Соковиті та м'які відбивні з курячого філе — відео рецепт

Соковиті відбивні, які тануть у роті
Спробуйте приготувати в такий спосіб відбивні. Вони виходять м'якими, дуже соковитими та ніжними, навіть якщо готувати з курячого філе.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- куряче філе 700 г;
- сіль, чорний перець до смаку;
- сушений часник та копчена паприка;
- яйце велике 3 шт.;
- молоко 2-3 ст.;
- борошно 3 ст.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відрізати мале куряче філе від великого. Нарізати велике куряче філе на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м'ясо.
Потім потрібно все посолити, поперчити, посипати спеціями з обох боків.
Потім потрібно розділити яйця на білки та жовтки. До жовтків додати молоко та перемішати.
Далі необхідно до білків додати щіпку солі та збити в пишну піну.
Кожну відбивну вмочити в яєчній масі, потім у борошні та наприкінці у збитих білках.
Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.
Далі все потрібно обсмажити на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючись на товщину ваших відбивних.
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