Соковиті та м'які відбивні з курячого філе — відео рецепт

Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спробуйте приготувати в такий спосіб відбивні. Вони виходять м'якими, дуже соковитими та ніжними, навіть якщо готувати з курячого філе.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

куряче філе 700 г;

сіль, чорний перець до смаку;

сушений часник та копчена паприка;

яйце велике 3 шт.;

молоко 2-3 ст.;

борошно 3 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відрізати мале куряче філе від великого. Нарізати велике куряче філе на порційні шматочки, накрити харчовою плівкою та відбити м'ясо.

Куряче філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно все посолити, поперчити, посипати спеціями з обох боків.

Відбивні із філе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно розділити яйця на білки та жовтки. До жовтків додати молоко та перемішати.

Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно до білків додати щіпку солі та збити в пишну піну.

Яєчна маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожну відбивну вмочити в яєчній масі, потім у борошні та наприкінці у збитих білках.

Приготування відбивних. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.

Яєчний білок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі все потрібно обсмажити на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючись на товщину ваших відбивних.

Відбивні з курки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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