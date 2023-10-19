Сочные и мягкие отбивные из куриного филе — видео рецепт

Сочные отбивные, тающие во рту
Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Они получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 700 г;
- соль, черный перец по вкусу;
- сушеный чеснок и копченая паприка;
- яйцо крупное 3 шт.;
- молоко 2-3 ст.л.;
- мука 3 ст.л.
Способ приготовления
Сначала нужно отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.
Затем нужно все посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон.
Потом нужно разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать.
Далее необходимо к белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену.
Каждую отбивную обмакнуть в яичной массе, потом в муке и в конце во взбитых белках.
Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.
Далее все нужно обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.
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