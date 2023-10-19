Сочные и мягкие отбивные из куриного филе — видео рецепт

Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Они получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 700 г;

соль, черный перец по вкусу;

сушеный чеснок и копченая паприка;

яйцо крупное 3 шт.;

молоко 2-3 ст.л.;

мука 3 ст.л.

Способ приготовления

Сначала нужно отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно все посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон.

Отбивные из филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом нужно разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать.

Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо к белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену.

Яичная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждую отбивную обмакнуть в яичной массе, потом в муке и в конце во взбитых белках.

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.

Яичный белок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее все нужно обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.

Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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