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Сочные отбивные, тающие во рту

19 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сочные и мягкие отбивные из куриного филе — видео рецепт
Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте приготовить таким способом отбивные. Они получаются мягкими, очень сочными и нежными, даже если готовить из куриного филе

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 700 г;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • сушеный чеснок и копченая паприка;
  • яйцо крупное 3 шт.;
  • молоко 2-3 ст.л.;
  • мука 3 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно отрезать малое куриное филе от большого. Нарезать большое куриное филе на порционные кусочки, накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно все посолить, поперчить, посыпать специями с обеих сторон. 

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Отбивные из филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом нужно разделить яйца на белки и желтки. К желткам добавить молоко и перемешать. 

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Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо к белкам добавить щепотку соли и взбить в пышную пену. 

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Яичная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждую отбивную обмакнуть в яичной массе, потом в муке и в конце во взбитых белках. 

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Приготовление отбивных. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее. 

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Яичный белок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее все нужно обжарить на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.

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Отбивные из курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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