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Соковиті котлетки, які готуються дуже швидко: здорове харчування

21 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні курячі котлети з фаршу — відео рецепт
Курячі котлетки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Котлети за цим рецептом виходять дуже смачними та соковитими. Вони готуються набагато швидше, ніж звичайні котлети. Спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти

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Вам знадобиться: 

  • 600 г курячого філе;
  • 100 г помідор;
  • 30 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. йогурту або сметани;
  • 2 ст. крохмалю чи борошна;
  • сіль. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати на невеликі шматочки куряче філе, з нього ми будемо робити фарш. Відправляємо фарш у ємність побільше.

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Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно нарізати помідори на дрібні кубики. Помідори додаємо до фаршу. 

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Нарізані помідори. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім потрібно натерти твердий сир на тертці та додати до фаршу. Додаємо одне куряче яйце, трохи солі, чорний перець та спеції за смаком. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також додаємо дві столові ложки сметани або натурального йогурту та дві столові локи крохмалю. Все ретельно пермішати. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Розігріваємо пательню, змащуємо рослинною олією для смаження та починаємо смажити котлети. Їх зручніше всього буде формувати ложкою, як оладки. 

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Готові котлети. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Подаємо з гарніром чи без. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.

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