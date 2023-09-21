Смачні курячі котлети з фаршу — відео рецепт

Курячі котлетки. Фото: Freepik

Котлети за цим рецептом виходять дуже смачними та соковитими. Вони готуються набагато швидше, ніж звичайні котлети. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

100 г помідор;

30 г сиру;

1 яйце;

2 ст. йогурту або сметани;

2 ст. крохмалю чи борошна;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати на невеликі шматочки куряче філе, з нього ми будемо робити фарш. Відправляємо фарш у ємність побільше.

Куряче філе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно нарізати помідори на дрібні кубики. Помідори додаємо до фаршу.

Нарізані помідори. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потім потрібно натерти твердий сир на тертці та додати до фаршу. Додаємо одне куряче яйце, трохи солі, чорний перець та спеції за смаком.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Також додаємо дві столові ложки сметани або натурального йогурту та дві столові локи крохмалю. Все ретельно пермішати.

Смажені котлети. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Розігріваємо пательню, змащуємо рослинною олією для смаження та починаємо смажити котлети. Їх зручніше всього буде формувати ложкою, як оладки.

Готові котлети. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Подаємо з гарніром чи без.

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