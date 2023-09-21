Смачні курячі котлети з фаршу — відео рецепт

Соковиті котлетки, які готуються дуже швидко: здорове харчування
Котлети за цим рецептом виходять дуже смачними та соковитими. Вони готуються набагато швидше, ніж звичайні котлети. Спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 100 г помідор;
- 30 г сиру;
- 1 яйце;
- 2 ст. йогурту або сметани;
- 2 ст. крохмалю чи борошна;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати на невеликі шматочки куряче філе, з нього ми будемо робити фарш. Відправляємо фарш у ємність побільше.
Далі потрібно нарізати помідори на дрібні кубики. Помідори додаємо до фаршу.
Потім потрібно натерти твердий сир на тертці та додати до фаршу. Додаємо одне куряче яйце, трохи солі, чорний перець та спеції за смаком.
Також додаємо дві столові ложки сметани або натурального йогурту та дві столові локи крохмалю. Все ретельно пермішати.
Розігріваємо пательню, змащуємо рослинною олією для смаження та починаємо смажити котлети. Їх зручніше всього буде формувати ложкою, як оладки.
Смажимо котлети з обох сторін до готовності. Подаємо з гарніром чи без.
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