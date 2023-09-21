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Сочные котлетки, которые готовятся очень быстро: здоровое питание

21 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные куриные котлеты из фарша — видео рецепт
Куриные котлетки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Котлеты по этому рецепту получаются очень вкусными и сочными. Они готовятся гораздо быстрее, чем обычные котлеты. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • 600 г куриного филе;
  • 100 г помидор;
  • 30 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. йогурта или сметаны;
  • 2 ст. крахмала или муки;
  • соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать на небольшие кусочки куриное филе, из него мы будем делать фарш. Отправляем фарш в емкость побольше.

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем нужно нарезать помидоры на мелкие кубики. Помидоры добавляем в фарш.

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Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем нужно натереть сыр на терке и добавить к фаршу. Добавляем одно куриное яйцо, чуть-чуть соли, черный перец и специи по вкусу.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Также добавляем две столовых ложки сметаны или натурального йогурта и два столовых лока крахмала. Все тщательно перемешать.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом для жарки и начинаем жарить котлеты. Их удобнее всего будет формировать ложкой, как оладьи.

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Подаем с гарниром или без.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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