Вкусные куриные котлеты из фарша — видео рецепт

Сочные котлетки, которые готовятся очень быстро: здоровое питание
Котлеты по этому рецепту получаются очень вкусными и сочными. Они готовятся гораздо быстрее, чем обычные котлеты. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 100 г помидор;
- 30 г творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст. йогурта или сметаны;
- 2 ст. крахмала или муки;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать на небольшие кусочки куриное филе, из него мы будем делать фарш. Отправляем фарш в емкость побольше.
Затем нужно нарезать помидоры на мелкие кубики. Помидоры добавляем в фарш.
Затем нужно натереть сыр на терке и добавить к фаршу. Добавляем одно куриное яйцо, чуть-чуть соли, черный перец и специи по вкусу.
Также добавляем две столовых ложки сметаны или натурального йогурта и два столовых лока крахмала. Все тщательно перемешать.
Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом для жарки и начинаем жарить котлеты. Их удобнее всего будет формировать ложкой, как оладьи.
Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Подаем с гарниром или без.
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