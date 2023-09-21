Вкусные куриные котлеты из фарша — видео рецепт

Куриные котлетки. Фото: Freepik

Котлеты по этому рецепту получаются очень вкусными и сочными. Они готовятся гораздо быстрее, чем обычные котлеты. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

100 г помидор;

30 г творога;

1 яйцо;

2 ст. йогурта или сметаны;

2 ст. крахмала или муки;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать на небольшие кусочки куриное филе, из него мы будем делать фарш. Отправляем фарш в емкость побольше.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем нужно нарезать помидоры на мелкие кубики. Помидоры добавляем в фарш.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем нужно натереть сыр на терке и добавить к фаршу. Добавляем одно куриное яйцо, чуть-чуть соли, черный перец и специи по вкусу.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Также добавляем две столовых ложки сметаны или натурального йогурта и два столовых лока крахмала. Все тщательно перемешать.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом для жарки и начинаем жарить котлеты. Их удобнее всего будет формировать ложкой, как оладьи.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Жарим котлеты с обеих сторон до готовности. Подаем с гарниром или без.

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