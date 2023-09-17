Смачні котлети в духовці — відео рецепт

Котлети запечені в духовці. Фото: Freepik

Котлети за таким рецептом виходять дуже соковитими та корисними. До того ж, приготування таких котлет займає менше часу, оскільки вони готуються в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця.

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Вам знадобиться:

фарш 850г (свинина телятина);

картопля відварена 150 г;

цибуля 1 шт;

часник 3 зубчика;

яйця 2 шт;

білий батон 4 кусочки;

сметана або майонез 1 ст ложка;

чорний молотий перець та сіль;

за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити шматочки батону водою або молоком. Залишаємо, щоб хліб набухнув.

Складові котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно натерти на тертці відварену картоплю, цибулю та часник.

Картопля для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі до фаршу додаємо хліб та курячі яйця. Додати сіль та перець.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Все ретельно перемішати. Також фарш потрібно відбити, для того, щоб маса стала однорідна.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Тепер потрібно сформувати котлети та викласти їх на пергамент.

Котлети на деко. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Випікаємо при 190 градусах до готовності, протягом 50 хвилин.

Готові котлети. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

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