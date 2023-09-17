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Соковиті котлети запечені в духовці за рецептом мами

17 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні котлети в духовці — відео рецепт
Котлети запечені в духовці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Котлети за таким рецептом виходять дуже соковитими та корисними. До того ж, приготування таких котлет займає менше часу, оскільки вони готуються в духовці. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця

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Вам знадобиться: 

  • фарш 850г (свинина телятина);
  • картопля відварена 150 г;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 3 зубчика;
  • яйця 2 шт;
  • білий батон 4 кусочки;
  • сметана або майонез 1 ст ложка;
  • чорний молотий перець та сіль;
  • за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно залити шматочки батону водою або молоком. Залишаємо, щоб хліб набухнув. 

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Складові котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно натерти на тертці відварену картоплю, цибулю та часник. 

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Картопля для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі до фаршу додаємо хліб та курячі яйця. Додати сіль та перець. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Все ретельно перемішати. Також фарш потрібно відбити, для того, щоб маса стала однорідна. 

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Тепер потрібно сформувати котлети та викласти їх на пергамент. 

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Котлети на деко. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Випікаємо при 190 градусах до готовності, протягом 50 хвилин. 

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Готові котлети. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру. 

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