Смачні котлети в духовці — відео рецепт

Соковиті котлети запечені в духовці за рецептом мами
Котлети за таким рецептом виходять дуже соковитими та корисними. До того ж, приготування таких котлет займає менше часу, оскільки вони готуються в духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина Помічниця.
Вам знадобиться:
- фарш 850г (свинина телятина);
- картопля відварена 150 г;
- цибуля 1 шт;
- часник 3 зубчика;
- яйця 2 шт;
- білий батон 4 кусочки;
- сметана або майонез 1 ст ложка;
- чорний молотий перець та сіль;
- за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити шматочки батону водою або молоком. Залишаємо, щоб хліб набухнув.
Далі потрібно натерти на тертці відварену картоплю, цибулю та часник.
Далі до фаршу додаємо хліб та курячі яйця. Додати сіль та перець.
Все ретельно перемішати. Також фарш потрібно відбити, для того, щоб маса стала однорідна.
Тепер потрібно сформувати котлети та викласти їх на пергамент.
Випікаємо при 190 градусах до готовності, протягом 50 хвилин.
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