Вкусные котлеты в духовке — видео рецепт

Котлеты запеченные в духовке. Фото: Freepik

Котлеты по такому рецепту получаются очень сочными и полезными. К тому же приготовление таких котлет занимает меньше времени, поскольку они готовятся в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш 850г (свинина телятина);

картофель отварной 150 г;

лук 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

яйца 2 шт;

белый батон 4 кусочка;

сметана или майонез 1 ст. ложка;

черный молотый перец и соль;

по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно залить кусочки батона водой или молоком. Оставляем, чтобы хлеб набух.

Составляющие для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далее нужно натереть на терке отварной картофель, лук и чеснок.

Картофель для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далее в фарш добавляем хлеб и куриные яйца. Добавить соль и перец.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Все тщательно перемешать. Также фарш нужно отбить, для того чтобы масса стала однородной.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Теперь нужно сформировать котлеты и выложить их на пергамент.

Котлеты на противень. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Выпекаем при 190 градусах до готовности, в течение 50 минут.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.