Вкусные котлеты в духовке — видео рецепт

Сочные котлеты запеченные в духовке по рецепту мамы
Котлеты по такому рецепту получаются очень сочными и полезными. К тому же приготовление таких котлет занимает меньше времени, поскольку они готовятся в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.
Вам понадобится:
- фарш 850г (свинина телятина);
- картофель отварной 150 г;
- лук 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- яйца 2 шт;
- белый батон 4 кусочка;
- сметана или майонез 1 ст. ложка;
- черный молотый перец и соль;
- по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно залить кусочки батона водой или молоком. Оставляем, чтобы хлеб набух.
Далее нужно натереть на терке отварной картофель, лук и чеснок.
Далее в фарш добавляем хлеб и куриные яйца. Добавить соль и перец.
Все тщательно перемешать. Также фарш нужно отбить, для того чтобы масса стала однородной.
Теперь нужно сформировать котлеты и выложить их на пергамент.
Выпекаем при 190 градусах до готовности, в течение 50 минут.
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