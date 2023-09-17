Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Сочные котлеты запеченные в духовке по рецепту мамы arrow

Сочные котлеты запеченные в духовке по рецепту мамы

17 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные котлеты в духовке — видео рецепт
Котлеты запеченные в духовке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Котлеты по такому рецепту получаются очень сочными и полезными. К тому же приготовление таких котлет занимает меньше времени, поскольку они готовятся в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина Помощница.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш 850г (свинина телятина);
  • картофель отварной 150 г;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • яйца 2 шт;
  • белый батон 4 кусочка;
  • сметана или майонез 1 ст. ложка;
  • черный молотый перец и соль;
  • по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно залить кусочки батона водой или молоком. Оставляем, чтобы хлеб набух.

null
Составляющие для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далее нужно натереть на терке отварной картофель, лук и чеснок.

null
Картофель для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далее в фарш добавляем хлеб и куриные яйца. Добавить соль и перец.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Все тщательно перемешать. Также фарш нужно отбить, для того чтобы масса стала однородной.

null
Фарш для котлет. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Теперь нужно сформировать котлеты и выложить их на пергамент.

null
Котлеты на противень. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Выпекаем при 190 градусах до готовности, в течение 50 минут.

null
Готовые котлеты. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз