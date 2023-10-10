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Соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі

10 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт домашніх котлет — відео
Домашні котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом котлети виходять наче з дитинства. Смачні та соковиті, при цьому готуються дуже просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради

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Вам знадобиться: 

  • 800 г будь-якого фаршу;
  • 400 г сірого хліба;
  • 400 г ріпчастої цибулі;
  • 600 мл теплої води для замочування хліба;
  • 200 мл теплої води до фаршу;
  • 2-3 зубки часнику;
  • сіль, перець до смаку;
  • панірувальні сухарі котлет;
  • олія для смаження котлет.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно замочити білий хліб, для цього його потрібно залити звичайною теплою водою. 

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Складові для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На 800 г фаршу знадобилося 400 г замочего хліба та 400 г цибулі. 

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Хліб у воді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки замочується хліб, потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Також додаємо до фаршу замочений хліб, який попередньо потрібно віджати від  зайвої рідини. 

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Натерта цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Додаємо сіль, перець та тертий часник. Все ретельно вимішати. 

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Фарш, хліб та цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Також потрібно відбити фарш, щоб він гарно тримав форму. 

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Приготування котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Починаємо формувати котлети та панірувати їх у панірувальних сухарях. 

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Приготування котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На розігрітій пательні смажимо котлети з обох боків до готовності. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Викладаємо котлети на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.

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