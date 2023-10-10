Перевірений рецепт домашніх котлет — відео

Соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі
За цим рецептом котлети виходять наче з дитинства. Смачні та соковиті, при цьому готуються дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 800 г будь-якого фаршу;
- 400 г сірого хліба;
- 400 г ріпчастої цибулі;
- 600 мл теплої води для замочування хліба;
- 200 мл теплої води до фаршу;
- 2-3 зубки часнику;
- сіль, перець до смаку;
- панірувальні сухарі котлет;
- олія для смаження котлет.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити білий хліб, для цього його потрібно залити звичайною теплою водою.
На 800 г фаршу знадобилося 400 г замочего хліба та 400 г цибулі.
Поки замочується хліб, потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу.
Також додаємо до фаршу замочений хліб, який попередньо потрібно віджати від зайвої рідини.
Додаємо сіль, перець та тертий часник. Все ретельно вимішати.
Також потрібно відбити фарш, щоб він гарно тримав форму.
Починаємо формувати котлети та панірувати їх у панірувальних сухарях.
На розігрітій пательні смажимо котлети з обох боків до готовності.
Викладаємо котлети на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.