Перевірений рецепт домашніх котлет — відео

Домашні котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

За цим рецептом котлети виходять наче з дитинства. Смачні та соковиті, при цьому готуються дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

800 г будь-якого фаршу;

400 г сірого хліба;

400 г ріпчастої цибулі;

600 мл теплої води для замочування хліба;

200 мл теплої води до фаршу;

2-3 зубки часнику;

сіль, перець до смаку;

панірувальні сухарі котлет;

олія для смаження котлет.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити білий хліб, для цього його потрібно залити звичайною теплою водою.

Складові для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На 800 г фаршу знадобилося 400 г замочего хліба та 400 г цибулі.

Хліб у воді. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Поки замочується хліб, потрібно натерти цибулю та додати її до фаршу.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Також додаємо до фаршу замочений хліб, який попередньо потрібно віджати від зайвої рідини.

Натерта цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Додаємо сіль, перець та тертий часник. Все ретельно вимішати.

Фарш, хліб та цибуля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Також потрібно відбити фарш, щоб він гарно тримав форму.

Приготування котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Починаємо формувати котлети та панірувати їх у панірувальних сухарях.

Приготування котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На розігрітій пательні смажимо котлети з обох боків до готовності.

Смажені котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Викладаємо котлети на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Смажені котлети. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.