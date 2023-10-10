Проверенный рецепт домашних котлет — видео

Сочные котлеты из детства по рецепту бабушки
По этому рецепту котлеты получаются как из детства. Вкусные и сочные, при этом готовятся очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 800 гр любого фарша;
- 400 гр серого хлеба;
- 400 гр репчатого лука;
- 600 мл теплой воды для замачивания хлеба;
- 200 мл теплой воды к фаршу;
- 2-3 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу;
- панировочные сухари для котлет;
- масло для жарки котлет.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить белый хлеб, для этого его нужно залить обыкновенной теплой водой.
На 800 г фарша понадобится 400 г замоченного хлеба и 400 г лука.
Пока замачивается хлеб нужно натереть лук и добавить его в фарш.
Также добавляем в фарш замоченный хлеб, который предварительно нужно отжать от лишней жидкости.
Добавляем соль, перец и тертый чеснок. Все тщательно перемешать.
Также нужно отбить фарш, чтобы он хорошо держал форму.
Начинаем формировать котлеты и панировать их в панировочных сухарях.
На разогретой сковороде жарим котлеты с обеих сторон до готовности.
Выкладываем котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.