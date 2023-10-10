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Сочные котлеты из детства по рецепту бабушки

10 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт домашних котлет — видео
Домашние котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту котлеты получаются как из детства. Вкусные и сочные, при этом готовятся очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 800 гр любого фарша;
  • 400 гр серого хлеба;
  • 400 гр репчатого лука;
  • 600 мл теплой воды для замачивания хлеба;
  • 200 мл теплой воды к фаршу;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • соль, перец по вкусу;
  • панировочные сухари для котлет;
  • масло для жарки котлет.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить белый хлеб, для этого его нужно залить обыкновенной теплой водой.

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Составляющие для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На 800 г фарша понадобится 400 г замоченного хлеба и 400 г лука.

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Хлеб в воде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Пока замачивается хлеб нужно натереть лук и добавить его в фарш.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Также добавляем в фарш замоченный хлеб, который предварительно нужно отжать от лишней жидкости.

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Натертый лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Добавляем соль, перец и тертый чеснок. Все тщательно перемешать.

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Фарш, хлеб и лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Также нужно отбить фарш, чтобы он хорошо держал форму.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Начинаем формировать котлеты и панировать их в панировочных сухарях.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На разогретой сковороде жарим котлеты с обеих сторон до готовности.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выкладываем котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.

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