Проверенный рецепт домашних котлет — видео

Домашние котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

По этому рецепту котлеты получаются как из детства. Вкусные и сочные, при этом готовятся очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

800 гр любого фарша;

400 гр серого хлеба;

400 гр репчатого лука;

600 мл теплой воды для замачивания хлеба;

200 мл теплой воды к фаршу;

2-3 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу;

панировочные сухари для котлет;

масло для жарки котлет.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить белый хлеб, для этого его нужно залить обыкновенной теплой водой.

Составляющие для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На 800 г фарша понадобится 400 г замоченного хлеба и 400 г лука.

Хлеб в воде. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Пока замачивается хлеб нужно натереть лук и добавить его в фарш.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Также добавляем в фарш замоченный хлеб, который предварительно нужно отжать от лишней жидкости.

Натертый лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Добавляем соль, перец и тертый чеснок. Все тщательно перемешать.

Фарш, хлеб и лук. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Также нужно отбить фарш, чтобы он хорошо держал форму.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Начинаем формировать котлеты и панировать их в панировочных сухарях.

Приготовление котлет. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

На разогретой сковороде жарим котлеты с обеих сторон до готовности.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Выкладываем котлеты на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все – и дети, и взрослые.