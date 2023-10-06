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Сніданок за 15 хвилин із картоплі: бюджетно та смачно

6 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Спробуйте приготувати так картоплю на сніданок — відео
Картопляний коржик. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Хрусткий картопляний коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткої картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля 4 шт. (450-500 г);
  • яйце 2 шт;
  • зелена цибуля (невеликий пучок);
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти картоплю на великій тертці.

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Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати 0,5 ч.л. солі та віджати картоплю від зайвої рідини. Потім потрібно дрібно нарізати зелену цибулю.

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Натерта картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно додати до яєць сіль та чорний мелений перець. Все ретельно перемішати.

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Зайва рідина із картоплі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно налити на сковороду достатню кількість олії, викласти картоплю і трохи утрамбувати.

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Яйця та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно вилити зверху яйця. Посипати зеленою цибулею.

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Картопля, яйця та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смажити на маленькому вогні 10 хвилин під кришкою.

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Картопляний коржик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернути і смажити ще 6-10 хвилин на маленькому вогні без кришки, щоб картопля зверху залишилася хрусткою.

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Картопляний коржик. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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