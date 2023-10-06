Спробуйте приготувати так картоплю на сніданок — відео

Сніданок за 15 хвилин із картоплі: бюджетно та смачно
Хрусткий картопляний коржик на сковороді. Дуже простий і швидкий рецепт, який оцінять усі любителі хрусткої картоплі. Цей рецепт набагато простіше, ніж рецепт дерунів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля 4 шт. (450-500 г);
- яйце 2 шт;
- зелена цибуля (невеликий пучок);
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти картоплю на великій тертці.
Додати 0,5 ч.л. солі та віджати картоплю від зайвої рідини. Потім потрібно дрібно нарізати зелену цибулю.
Потім потрібно додати до яєць сіль та чорний мелений перець. Все ретельно перемішати.
Потім потрібно налити на сковороду достатню кількість олії, викласти картоплю і трохи утрамбувати.
Потім потрібно вилити зверху яйця. Посипати зеленою цибулею.
Смажити на маленькому вогні 10 хвилин під кришкою.
Перевернути і смажити ще 6-10 хвилин на маленькому вогні без кришки, щоб картопля зверху залишилася хрусткою.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.