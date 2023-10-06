Попробуйте приготовить так картошку на завтрак — видео

Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт намного проще, чем рецепт драников и дерунов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картошка 4 шт. (450-500 г);

яйцо 2 шт;

зеленый лук (небольшой пучок);

соль, черный молотый перец по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть картофель на крупной терке.

Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить 0,5 ч.л. соли и отжать картофель от жидкости. Затем нужно мелко нарезать зеленый лук.

Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом нужно добавить к яйцам соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать.

Лишняя жидкость из картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно налить на сковороду достаточное количество растительного масла, выложить картофель и немного утрамбовать.

Яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно вылить сверху яйца. Посыпать зеленым луком.

Картофель, яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на маленьком огне 10 минут под крышкой.

Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернуть и жарить еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картошка сверху осталась хрустящей.

Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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