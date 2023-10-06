Попробуйте приготовить так картошку на завтрак — видео

Завтрак за 15 минут из картофеля: бюджетно и вкусно
Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт намного проще, чем рецепт драников и дерунов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картошка 4 шт. (450-500 г);
- яйцо 2 шт;
- зеленый лук (небольшой пучок);
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть картофель на крупной терке.
Добавить 0,5 ч.л. соли и отжать картофель от жидкости. Затем нужно мелко нарезать зеленый лук.
Потом нужно добавить к яйцам соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать.
Затем нужно налить на сковороду достаточное количество растительного масла, выложить картофель и немного утрамбовать.
Затем нужно вылить сверху яйца. Посыпать зеленым луком.
Жарить на маленьком огне 10 минут под крышкой.
Перевернуть и жарить еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картошка сверху осталась хрустящей.
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