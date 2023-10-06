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Завтрак за 15 минут из картофеля: бюджетно и вкусно

6 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Попробуйте приготовить так картошку на завтрак — видео
Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки.  Этот рецепт намного проще, чем рецепт драников и дерунов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • картошка 4 шт. (450-500 г);
  • яйцо 2 шт;
  • зеленый лук (небольшой пучок);
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло.

Способ приготовления 

Сначала нужно натереть картофель на крупной терке.

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Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить 0,5 ч.л. соли и отжать картофель от жидкости. Затем нужно мелко нарезать зеленый лук. 

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Натертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом нужно добавить к яйцам соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешать.

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Лишняя жидкость из картофеля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно налить на сковороду достаточное количество растительного масла, выложить картофель и немного утрамбовать.

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Яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно вылить сверху яйца. Посыпать зеленым луком. 

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Картофель, яйца и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Жарить на маленьком огне 10 минут под крышкой.

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Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевернуть и жарить еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картошка сверху осталась хрустящей.

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Картофельная лепешка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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