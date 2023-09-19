Незвичайна смажена картопля — відео рецепт

Сира картопля. Фото: Freepik

Рецепт дуже смачної картоплі. Готується дуже легко, а подавати її можна до різних страв, або навіть окремо. Вона смачна, як в гарячому вигляді, так і в холодному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця.

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Вам знадобиться:

картопля;

борошно;

яйця курячі;

цибуля;

сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю на кружальця. Також потрібно нарізати цибулю на невеликі шматочки.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно все посолити та додати чорний перець. За смаком можна додати свої улюблені спеції. Все ретельно перемішати.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картоплю з цибулею потрібно залишити постояти на 30-40 хвилин. Це потрібно для того, щоб картопля пустила сік, який потім потрібно буде злити.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Кожний шматочок картоплі потрібно обвалити в муці.

Картопля та борошно. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно взбовтати курячі яйця. Кожний шматочок картоплі, який вже в борошні, потрібно обмакнути в яйці та смажити на пательні.

Смажена картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Смажити потрібно з обох сторін до готовності.

Смажена картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картопля готова. Обов'язково спробуйте приготувати таким способом, ви здивуєтесь, наскільки це смачно.

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