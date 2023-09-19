Незвичайна смажена картопля — відео рецепт

Смажена картопля по-закарпатськи, яку мало хто готує
Рецепт дуже смачної картоплі. Готується дуже легко, а подавати її можна до різних страв, або навіть окремо. Вона смачна, як в гарячому вигляді, так і в холодному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця.
Вам знадобиться:
- картопля;
- борошно;
- яйця курячі;
- цибуля;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю на кружальця. Також потрібно нарізати цибулю на невеликі шматочки.
Далі потрібно все посолити та додати чорний перець. За смаком можна додати свої улюблені спеції. Все ретельно перемішати.
Картоплю з цибулею потрібно залишити постояти на 30-40 хвилин. Це потрібно для того, щоб картопля пустила сік, який потім потрібно буде злити.
Кожний шматочок картоплі потрібно обвалити в муці.
Далі потрібно взбовтати курячі яйця. Кожний шматочок картоплі, який вже в борошні, потрібно обмакнути в яйці та смажити на пательні.
Смажити потрібно з обох сторін до готовності.
Картопля готова. Обов'язково спробуйте приготувати таким способом, ви здивуєтесь, наскільки це смачно.
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