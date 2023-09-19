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Смажена картопля по-закарпатськи, яку мало хто готує

19 вересня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Незвичайна смажена картопля — відео рецепт
Сира картопля. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачної картоплі. Готується дуже легко, а подавати її можна до різних страв, або навіть окремо. Вона смачна, як в гарячому вигляді, так і в холодному. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мамина помічниця

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Вам знадобиться: 

  • картопля;
  • борошно;
  • яйця курячі;
  • цибуля;
  • сіль та спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю на кружальця. Також потрібно нарізати цибулю на невеликі шматочки. 

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Картопля та цибуля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно все посолити та додати чорний перець. За смаком можна додати свої улюблені спеції. Все ретельно перемішати. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картоплю з цибулею потрібно залишити постояти на 30-40 хвилин. Це потрібно для того, щоб картопля пустила сік, який потім потрібно буде злити. 

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Картопля та цибуля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Кожний шматочок картоплі потрібно обвалити в муці. 

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Картопля та борошно. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далі потрібно взбовтати курячі яйця. Кожний шматочок картоплі, який вже в борошні, потрібно обмакнути в яйці та смажити на пательні. 

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Смажена картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Смажити потрібно з обох сторін до готовності. 

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Смажена картопля. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картопля готова. Обов'язково спробуйте приготувати таким способом, ви здивуєтесь, наскільки це смачно. 

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