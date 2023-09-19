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Жареный картофель по-закарпатски, который мало кто готовит

19 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Необычный жареный картофель — видео рецепт
Сырой картофель. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейшего картофеля. Готовится очень легко, а подавать можно к разным блюдам, или отдельно. Она вкусная как в горячем виде, так и в холодном.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.

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Вам понадобится:

  • картофель;
  • мука;
  • яйца куриные;
  • лук;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель на кружочки. Также нужно нарезать лук на небольшие кусочки.

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Картофель и лук. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Затем нужно все посолить и добавить черный перец. По вкусу можно добавить свои излюбленные специи. Все тщательно перемешать.

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Нарезанный картофель. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картофель с луком нужно оставить постоять на 30-40 минут. Это нужно для того, чтобы картофель пустил сок, который потом нужно будет слить.

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Картофель и лук. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Каждый кусочек картофеля нужно обвалить в муке.

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Картофель и мука. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Далее нужно взболтать куриные яйца. Каждый кусочек картофеля, который уже в муке, нужно обмакнуть в яйце и жарить на сковороде.

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Жареная картошка. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Жарить нужно с обеих сторон до готовности.

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Жареная картошка. Фото: YouTube @maminapomichnica1990

Картофель готов. Обязательно попытайтесь приготовить таким способом, вы удивитесь, насколько это вкусно.

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