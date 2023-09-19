Необычный жареный картофель — видео рецепт

Жареный картофель по-закарпатски, который мало кто готовит
Рецепт вкуснейшего картофеля. Готовится очень легко, а подавать можно к разным блюдам, или отдельно. Она вкусная как в горячем виде, так и в холодном.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мамина помощница.
Вам понадобится:
- картофель;
- мука;
- яйца куриные;
- лук;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель на кружочки. Также нужно нарезать лук на небольшие кусочки.
Затем нужно все посолить и добавить черный перец. По вкусу можно добавить свои излюбленные специи. Все тщательно перемешать.
Картофель с луком нужно оставить постоять на 30-40 минут. Это нужно для того, чтобы картофель пустил сок, который потом нужно будет слить.
Каждый кусочек картофеля нужно обвалить в муке.
Далее нужно взболтать куриные яйца. Каждый кусочек картофеля, который уже в муке, нужно обмакнуть в яйце и жарить на сковороде.
Жарить нужно с обеих сторон до готовности.
Картофель готов. Обязательно попытайтесь приготовить таким способом, вы удивитесь, насколько это вкусно.
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