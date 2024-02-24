Смачний і простий рецепт торта без міксера — відео рецепт

Смачний та простий рецепт торта за 5 хвилин без випікання
Ніжний, соковитий та смачний торт за 5 хвилин. Цей торт готується без випікання, тому духовка не потрібна. Прекрасний та швидкий десерт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- печиво 300 г;
- молоко 0,5 склянки;
- вершковий сир 250 г;
- згущене молоко 200 г;
- кокосова стружка 30-40 г.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно змішати вершковий сир, згущене молоко і кокосову стружку.
Потім необхідно вмочити печиво в молоці.
Потім викласти шар печива, зверху крем, знову печиво, крем.
Посипати зверху кокосовою стружкою.
Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 2 години.
Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.
Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.
Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.
Читайте Новини.LIVE!