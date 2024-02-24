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Смачний та простий рецепт торта за 5 хвилин без випікання

24 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і простий рецепт торта без міксера — відео рецепт
Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжний, соковитий та смачний торт за 5 хвилин. Цей торт готується без випікання, тому духовка не потрібна. Прекрасний та швидкий десерт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • печиво 300 г;
  • молоко 0,5 склянки;
  • вершковий сир 250 г;
  • згущене молоко 200 г;
  • кокосова стружка 30-40 г.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати вершковий сир, згущене молоко і кокосову стружку.

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Вершковий сир та згущене молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім необхідно вмочити печиво в молоці.

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Молоко та печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викласти шар печива, зверху крем, знову печиво, крем.

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Печиво у формі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати зверху кокосовою стружкою.

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Печиво та крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 2 години.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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