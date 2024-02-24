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Вкусный и простой рецепт торта за 5 минут без выпечки

24 февраля 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и простой рецепт торта без миксера — видео рецепт
Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежный, сочный и вкусный торт за 5 минут. Этот торт готовится без выпечки, поэтому не нужна духовка. Прекрасный и быстрый десерт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • печенье 300 г;
  • молоко 0,5 стакана;
  • сливочный сыр 250 г;
  • сгущенное молоко 200 г;
  • кокосовая стружка 30-40 г. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо смешать сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.

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Сливочный сыр и сгущенное молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо обмакнуть печенье в молоко. 

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Молоко и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом выложить слой печенья, сверху крем, снова печенье, крем.

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Печенье в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сверху кокосовой стружкой. 

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Печенье и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.

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Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

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