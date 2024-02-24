Вкусный и простой рецепт торта без миксера — видео рецепт

Вкусный и простой рецепт торта за 5 минут без выпечки
Нежный, сочный и вкусный торт за 5 минут. Этот торт готовится без выпечки, поэтому не нужна духовка. Прекрасный и быстрый десерт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- печенье 300 г;
- молоко 0,5 стакана;
- сливочный сыр 250 г;
- сгущенное молоко 200 г;
- кокосовая стружка 30-40 г.
Способ приготовления
Сначала необходимо смешать сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.
Затем необходимо обмакнуть печенье в молоко.
Потом выложить слой печенья, сверху крем, снова печенье, крем.
Посыпать сверху кокосовой стружкой.
Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.
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