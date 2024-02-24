Вкусный и простой рецепт торта без миксера — видео рецепт

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нежный, сочный и вкусный торт за 5 минут. Этот торт готовится без выпечки, поэтому не нужна духовка. Прекрасный и быстрый десерт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

печенье 300 г;

молоко 0,5 стакана;

сливочный сыр 250 г;

сгущенное молоко 200 г;

кокосовая стружка 30-40 г.

Способ приготовления

Сначала необходимо смешать сливочный сыр, сгущенное молоко и кокосовую стружку.

Сливочный сыр и сгущенное молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем необходимо обмакнуть печенье в молоко.

Молоко и печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом выложить слой печенья, сверху крем, снова печенье, крем.

Печенье в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сверху кокосовой стружкой.

Печенье и крем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.

Готовый торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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