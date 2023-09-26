Надзвичайно смачні котлети з грибів — відео рецепт

Смачний та простий рецепт грибних котлет
Дуже смачні та прості в приготуванні котлети з грибів. Вони мають хрустку скоринку та виходять надзвичайно ніжними всередині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 850 г грибів опеньок (вага в вареному виді);
- 2 маленькі цибулини шалот або 1 середня;
- 1 зубчик часнику;
- 1 яйце;
- 2 ст.л. майонезу;
- 100 г сухих хлібних крихт або можна панірувальних сухарів;
- рослинна олія для обсмажування.
Для панірування:
- на вибір борошно пшеничне або кукурудзяне;
- кукурудзяна крупа;
- сухі хлібні крихти або панірувальні сухарі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити та помити опеньки. Також їх необхідно кілька разів довести до кипіння, воду злити, а потім варити протягом 30 хвилин.
Зварені охолоджені опеньки подрібнюємо у фарш, Для цього можна використати м'ясорубку або підрібнювач.
Потім потрібно дрібно нарізати цибулю. Також потрібно подрібнити один зубчик часнику.
Фарш потрібно посолити та додати трохи чорного перцю за смаком. Все ретельно перемішати.
До фаршу додаємо цибулю, часник, куряче яйце та дві столові ложки майонезу. Також додаємо 100 грамів хлібних крихт, які можна замінити на звичайні панірувальні сухарі або білий хліб, замочувати при цьому не потрібно.
Відправляємо фарш в холодильник приблизно на одну годину.
Тепер формуємо котлети, їх можна панірувати в хлібних крихтах, борошні чи панірувальних сухарях.
Далі смажимо котлети на пательні з обох боків до золотистої скоринки.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.