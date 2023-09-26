Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Смачний та простий рецепт грибних котлет arrow

Смачний та простий рецепт грибних котлет

26 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Надзвичайно смачні котлети з грибів — відео рецепт
Грибні котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачні та прості в приготуванні котлети з грибів. Вони мають хрустку скоринку та виходять надзвичайно ніжними всередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 850 г грибів опеньок (вага в вареному виді);
  • 2 маленькі цибулини шалот або 1 середня;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 яйце;
  • 2 ст.л. майонезу;
  • 100 г сухих хлібних крихт або можна панірувальних сухарів;
  • рослинна олія для обсмажування.

Для панірування:

  • на вибір борошно пшеничне або кукурудзяне;
  • кукурудзяна крупа;
  • сухі хлібні крихти або панірувальні сухарі.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити та помити опеньки. Також їх необхідно кілька разів довести до кипіння, воду злити, а потім варити протягом 30 хвилин. 

null
Відварені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Зварені охолоджені опеньки подрібнюємо у фарш, Для цього можна використати м'ясорубку або підрібнювач. 

null
Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю. Також потрібно подрібнити один зубчик часнику. 

null
Подрібнення цибулі та часнику. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш потрібно посолити та додати трохи чорного перцю за смаком. Все ретельно перемішати. 

null
Фарш та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До фаршу додаємо цибулю, часник, куряче яйце та дві столові ложки майонезу. Також додаємо 100 грамів хлібних крихт, які можна замінити на звичайні панірувальні сухарі або білий хліб, замочувати при цьому не потрібно. 

null
Грибні котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Відправляємо фарш в холодильник приблизно на одну годину. 

null
Котлети в паніровці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер формуємо котлети, їх можна панірувати в хлібних крихтах, борошні чи панірувальних сухарях. 

null
Смаження котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі смажимо котлети на пательні з обох боків до золотистої скоринки. 

null
Грибна котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз