Надзвичайно смачні котлети з грибів — відео рецепт

Грибні котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дуже смачні та прості в приготуванні котлети з грибів. Вони мають хрустку скоринку та виходять надзвичайно ніжними всередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

850 г грибів опеньок (вага в вареному виді);

2 маленькі цибулини шалот або 1 середня;

1 зубчик часнику;

1 яйце;

2 ст.л. майонезу;

100 г сухих хлібних крихт або можна панірувальних сухарів;

рослинна олія для обсмажування.

Для панірування:

на вибір борошно пшеничне або кукурудзяне;

кукурудзяна крупа;

сухі хлібні крихти або панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити та помити опеньки. Також їх необхідно кілька разів довести до кипіння, воду злити, а потім варити протягом 30 хвилин.

Відварені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Зварені охолоджені опеньки подрібнюємо у фарш, Для цього можна використати м'ясорубку або підрібнювач.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю. Також потрібно подрібнити один зубчик часнику.

Подрібнення цибулі та часнику. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш потрібно посолити та додати трохи чорного перцю за смаком. Все ретельно перемішати.

Фарш та цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До фаршу додаємо цибулю, часник, куряче яйце та дві столові ложки майонезу. Також додаємо 100 грамів хлібних крихт, які можна замінити на звичайні панірувальні сухарі або білий хліб, замочувати при цьому не потрібно.

Грибні котлети. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Відправляємо фарш в холодильник приблизно на одну годину.

Котлети в паніровці. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер формуємо котлети, їх можна панірувати в хлібних крихтах, борошні чи панірувальних сухарях.

Смаження котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі смажимо котлети на пательні з обох боків до золотистої скоринки.

Грибна котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. В захваті будуть всі, й діти, й дорослі.