Чрезвычайно вкусные котлеты из грибов — видео рецепт

Вкусный и простой рецепт грибных котлет
Очень вкусные и простые в приготовлении котлеты из грибов. Они обладают хрустящей корочкой и получаются чрезвычайно нежными внутри.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 850 г грибов опят (вес в вареном виде);
- 2 маленькие луковицы шалот или 1 средняя;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 яйцо;
- 2 ст.л. майонеза;
- 100 г сухих хлебных крошек или можно панировочных сухарей;
- растительное масло для обжарки.
Для панировки:
- на выбор мука пшеничная или кукурузная;
- кукурузная крупа;
- сухие хлебные крошки или панировочные сухари.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить и помыть опята. Также их необходимо несколько раз довести до кипения, слить воду, а затем варить в течение 30 минут.
Сваренные охлажденные опята измельчаем в фарш, Для этого можно использовать мясорубку, или измельчитель.
Затем нужно мелко порезать лук. Также нужно измельчить один зубчик чеснока.
Фарш нужно посолить и добавить немного черного перца по вкусу. Все тщательно перемешать.
К фаршу добавляем лук, чеснок, куриное яйцо и две столовые ложки майонеза. Также добавляем 100 г хлебных крошек, которые можно заменить на обычные панировочные сухари или белый хлеб, замачивать при этом не нужно.
Отправляем фарш в холодильник примерно на один час.
Теперь формируем котлеты, их можно панировать в хлебных крошках, муке или панировочных сухарях.
Далее жарим котлеты на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.