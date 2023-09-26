Чрезвычайно вкусные котлеты из грибов — видео рецепт

Грибные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Очень вкусные и простые в приготовлении котлеты из грибов. Они обладают хрустящей корочкой и получаются чрезвычайно нежными внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

850 г грибов опят (вес в вареном виде);

2 маленькие луковицы шалот или 1 средняя;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

2 ст.л. майонеза;

100 г сухих хлебных крошек или можно панировочных сухарей;

растительное масло для обжарки.

Для панировки:

на выбор мука пшеничная или кукурузная;

кукурузная крупа;

сухие хлебные крошки или панировочные сухари.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и помыть опята. Также их необходимо несколько раз довести до кипения, слить воду, а затем варить в течение 30 минут.

Отварные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сваренные охлажденные опята измельчаем в фарш, Для этого можно использовать мясорубку, или измельчитель.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно мелко порезать лук. Также нужно измельчить один зубчик чеснока.

Измельчение лука и чеснока. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш нужно посолить и добавить немного черного перца по вкусу. Все тщательно перемешать.

Фарш и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К фаршу добавляем лук, чеснок, куриное яйцо и две столовые ложки майонеза. Также добавляем 100 г хлебных крошек, которые можно заменить на обычные панировочные сухари или белый хлеб, замачивать при этом не нужно.

Грибные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Отправляем фарш в холодильник примерно на один час.

Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь формируем котлеты, их можно панировать в хлебных крошках, муке или панировочных сухарях.

Жарение котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее жарим котлеты на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Грибная котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.