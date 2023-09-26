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Вкусный и простой рецепт грибных котлет

26 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Чрезвычайно вкусные котлеты из грибов — видео рецепт
Грибные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусные и простые в приготовлении котлеты из грибов. Они обладают хрустящей корочкой и получаются чрезвычайно нежными внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 850 г грибов опят (вес в вареном виде);
  • 2 маленькие луковицы шалот или 1 средняя;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст.л. майонеза;
  • 100 г сухих хлебных крошек или можно панировочных сухарей;
  • растительное масло для обжарки.

Для панировки:

  • на выбор мука пшеничная или кукурузная;
  • кукурузная крупа;
  • сухие хлебные крошки или панировочные сухари.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и помыть опята. Также их необходимо несколько раз довести до кипения, слить воду, а затем варить в течение 30 минут.

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Отварные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Сваренные охлажденные опята измельчаем в фарш, Для этого можно использовать мясорубку, или измельчитель.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем нужно мелко порезать лук. Также нужно измельчить один зубчик чеснока.

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Измельчение лука и чеснока. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Фарш нужно посолить и добавить немного черного перца по вкусу. Все тщательно перемешать.

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Фарш и лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К фаршу добавляем лук, чеснок, куриное яйцо и две столовые ложки майонеза. Также добавляем 100 г хлебных крошек, которые можно заменить на обычные панировочные сухари или белый хлеб, замачивать при этом не нужно.

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Грибные котлеты. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Отправляем фарш в холодильник примерно на один час.

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Котлеты в панировке. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь формируем котлеты, их можно панировать в хлебных крошках, муке или панировочных сухарях.

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Жарение котлет. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее жарим котлеты на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

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Грибная котлета. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все, и дети, и взрослые.

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