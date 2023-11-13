Ніхто не вірить, що це пиріг на сковороді — відео рецепт

Смачний та простий пиріг на сковороді без випічки
Дуже простий рецепт пирога. Цей пиріг готується без духовки та без міксера, нічого збивати не треба. Просто змішати та вилити на сковороду. Виходить смачна та ароматна випічка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр сковороди 24 см;
- яйця 2 шт.;
- молоко 150 г;
- олія 50 г;
- цукор 100 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль;
- борошно 220 г;
- розпушувач 1 ч. л. з гіркою (6 г);
- цедра лимона;
- абрикоси (або яблука) 200-300 г;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Видалити кісточки з абрикосу. Змастити сковороду вершковим маслом. Викласти абрикоси. У цьому рецепті можна замінити абрикоси на яблука.
Змішати яйця, цукор, щіпку солі, ванільний цукор, олію. Натерти цедру лимона.
Змішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів. Вилити тісто на абрикоси.
Накрити сковороду кришкою та випікати пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, витерти його паперовим рушником.
Через 20-25 хвилин перевернути пиріг.
Випікати ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні.
Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою.
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