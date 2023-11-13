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Смачний та простий пиріг на сковороді без випічки

13 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ніхто не вірить, що це пиріг на сковороді — відео рецепт
Пиріг без випічки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий рецепт пирога. Цей пиріг готується без духовки та без міксера, нічого збивати не треба. Просто змішати та вилити на сковороду. Виходить смачна та ароматна випічка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр сковороди 24 см;
  • яйця 2 шт.;
  • молоко 150 г;
  • олія 50 г;
  • цукор 100 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сіль;
  • борошно 220 г;
  • розпушувач 1 ч. л. з гіркою (6 г);
  • цедра лимона;
  • абрикоси (або яблука) 200-300 г;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Видалити кісточки з абрикосу. Змастити сковороду вершковим маслом. Викласти абрикоси. У цьому рецепті можна замінити абрикоси на яблука.

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Абрикоси на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати яйця, цукор, щіпку солі, ванільний цукор, олію. Натерти цедру лимона.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів. Вилити тісто на абрикоси.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити сковороду кришкою та випікати пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, витерти його паперовим рушником.

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Тісто на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 хвилин перевернути пиріг.

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Пиріг на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні.

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Пиріг на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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