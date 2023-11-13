Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Вкусный и простой пирог на сковороде без выпечки arrow

Вкусный и простой пирог на сковороде без выпечки

13 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Никто не верит, что это пирог на сковороде — видео рецепт
Пирог без выпечки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простой рецепт пирога. Этот пирог готовится без духовки и без миксера, ничего взбивать не надо. Просто смешать венчиком и вылить на сковороду. Получается вкусная и ароматная выпечка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • диаметр сковороды 24 см;
  • яйца 2 шт.;
  • молоко 150 г;
  • растительное масло 50 г;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • мука 220 г;
  • разрыхлитель 1 ч. л. с горкой (6 г);
  • цедра лимона;
  • абрикосы (или яблоки) 200-300 г;
  • сливочное масло.

Способ приготовления 

Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы. В этом рецепте можно заменить абрикосы на яблоки. 

null
Абрикосы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона.

null
Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам. Вылить тесто на абрикосы.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.

null
Тесто на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 минут перевернуть пирог.

null
Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне. 

null
Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.

null
Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о самом простом идеальном рецепте шарлотки с яблоками.

Также мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

Рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме