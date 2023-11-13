Никто не верит, что это пирог на сковороде — видео рецепт

Вкусный и простой пирог на сковороде без выпечки
Очень простой рецепт пирога. Этот пирог готовится без духовки и без миксера, ничего взбивать не надо. Просто смешать венчиком и вылить на сковороду. Получается вкусная и ароматная выпечка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр сковороды 24 см;
- яйца 2 шт.;
- молоко 150 г;
- растительное масло 50 г;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- мука 220 г;
- разрыхлитель 1 ч. л. с горкой (6 г);
- цедра лимона;
- абрикосы (или яблоки) 200-300 г;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы. В этом рецепте можно заменить абрикосы на яблоки.
Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона.
Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам. Вылить тесто на абрикосы.
Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.
Через 20-25 минут перевернуть пирог.
Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне.
Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.
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