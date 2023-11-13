Никто не верит, что это пирог на сковороде — видео рецепт

Пирог без выпечки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень простой рецепт пирога. Этот пирог готовится без духовки и без миксера, ничего взбивать не надо. Просто смешать венчиком и вылить на сковороду. Получается вкусная и ароматная выпечка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр сковороды 24 см;

яйца 2 шт.;

молоко 150 г;

растительное масло 50 г;

сахар 100 г;

ванильный сахар 10 г;

соль;

мука 220 г;

разрыхлитель 1 ч. л. с горкой (6 г);

цедра лимона;

абрикосы (или яблоки) 200-300 г;

сливочное масло.

Способ приготовления

Удалить косточки из абрикоса. Смазать сковороду сливочным маслом. Выложить абрикосы. В этом рецепте можно заменить абрикосы на яблоки.

Абрикосы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натереть цедру лимона.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем и добавить к жидким ингредиентам. Вылить тесто на абрикосы.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть сковороду крышкой и выпекать пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытереть его бумажным полотенцем.

Тесто на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 20-25 минут перевернуть пирог.

Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать еще 15-20 минут на минимальном огне.

Пирог на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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