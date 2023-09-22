Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Смачний та поживний салат за бабусиним рецептом arrow

Смачний та поживний салат за бабусиним рецептом

22 вересня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з курячую грудкою та квасолею — відео рецепт
Салат з куркою. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий салат дуже смачний та поживний. До нього можна додати нарізані помідори чи червоний болгарський перець і вигляд буде святковий, а ще він простий та корисний, бо є квасоля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк. Бабусині поради

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 куряча грудка (200 гр);
  • 4 яйця;
  • 250-300 гр відвареної квасолі;
  • 150 гр.тв.сиру;
  • 1 пучок кропу;
  • 3-4 ст.л.майонезу;
  • сіль,перець до смаку;
  • 2-3 помідори за юажанням;
  • або 1 червоний болгарський перець.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно порізати 4 відварені яйця. 

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі потрібно натерти 150 грамів твердого сиру., також його можна просто порізати. 

null
Куряча грудка. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо відварену курячу грудку. Все змішуємо. 

null
Зелень та сир. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо пучок кропу та додаємо в ємність, де будемо змішувати салат. 

null
Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі додаємо три ложки майонезу. Все ретельно перемішати, посолити та додати чорний перець. 

null
Салат в тарілці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Раніше ми писали про рецепт смачного салату з пекінської капусти та крабовими паличками. Рецепт салату з пекінської капусти, свіжих овочів та крабових паличок простий та швидкий.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз