Салат з курячую грудкою та квасолею — відео рецепт

Салат з куркою. Фото: google

Такий салат дуже смачний та поживний. До нього можна додати нарізані помідори чи червоний болгарський перець і вигляд буде святковий, а ще він простий та корисний, бо є квасоля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк. Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

1 куряча грудка (200 гр);

4 яйця;

250-300 гр відвареної квасолі;

150 гр.тв.сиру;

1 пучок кропу;

3-4 ст.л.майонезу;

сіль,перець до смаку;

2-3 помідори за юажанням;

або 1 червоний болгарський перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати 4 відварені яйця.

Курячі яйця. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі потрібно натерти 150 грамів твердого сиру., також його можна просто порізати.

Куряча грудка. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо відварену курячу грудку. Все змішуємо.

Зелень та сир. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо пучок кропу та додаємо в ємність, де будемо змішувати салат.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі додаємо три ложки майонезу. Все ретельно перемішати, посолити та додати чорний перець.

Салат в тарілці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

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