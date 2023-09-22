Салат з курячую грудкою та квасолею — відео рецепт

Смачний та поживний салат за бабусиним рецептом
Такий салат дуже смачний та поживний. До нього можна додати нарізані помідори чи червоний болгарський перець і вигляд буде святковий, а ще він простий та корисний, бо є квасоля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк. Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 1 куряча грудка (200 гр);
- 4 яйця;
- 250-300 гр відвареної квасолі;
- 150 гр.тв.сиру;
- 1 пучок кропу;
- 3-4 ст.л.майонезу;
- сіль,перець до смаку;
- 2-3 помідори за юажанням;
- або 1 червоний болгарський перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно порізати 4 відварені яйця.
Далі потрібно натерти 150 грамів твердого сиру., також його можна просто порізати.
Нарізаємо відварену курячу грудку. Все змішуємо.
Нарізаємо пучок кропу та додаємо в ємність, де будемо змішувати салат.
Далі додаємо три ложки майонезу. Все ретельно перемішати, посолити та додати чорний перець.
Раніше ми писали про рецепт смачного салату з пекінської капусти та крабовими паличками. Рецепт салату з пекінської капусти, свіжих овочів та крабових паличок простий та швидкий.