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Вкусный и питательный салат по рецепту бабушки

22 сентября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с куриной грудкой и фасолью — видео рецепт
Салат с курицей. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой салат очень вкусный и питательный. К нему можно добавить нарезанные помидоры или красный болгарский перец и вид будет праздничный, при этом он простой и полезный, потому что есть фасоль.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 1 куриная грудка (200 гр);
  • 4 яйца;
  • 250-300 гр отварной фасоли;
  • 150 гр.тв.сыра;
  • 1 пучок укропа;
  • 3-4 ст.л.майонеза;
  • соль, перец по вкусу;
  • 2-3 помидора за юажанием;
  • или 1 красный болгарский перец.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать 4 отварных яйца.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нужно натереть 150 граммов твердого сыра, также его можно просто порезать.

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Куриная грудка. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем отварную куриную грудку. Все смешиваем.

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Зелень и творог. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем пучок укропа и добавляем в емкость, где смешиваем салат.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее добавляем три ложки майонеза. Все тщательно перемешать, посолить и добавить чёрный перец.

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Салат в тарелку. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Раньше мы писали о рецепте вкусного салата из пекинской капусты и крабовыми палочками. Рецепт салата из пекинской капусты, свежих овощей и крабовых палочек простой и быстрый.

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