Салат с куриной грудкой и фасолью — видео рецепт

Салат с курицей. Фото: google

Такой салат очень вкусный и питательный. К нему можно добавить нарезанные помидоры или красный болгарский перец и вид будет праздничный, при этом он простой и полезный, потому что есть фасоль.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

1 куриная грудка (200 гр);

4 яйца;

250-300 гр отварной фасоли;

150 гр.тв.сыра;

1 пучок укропа;

3-4 ст.л.майонеза;

соль, перец по вкусу;

2-3 помидора за юажанием;

или 1 красный болгарский перец.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать 4 отварных яйца.

Куриные яйца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нужно натереть 150 граммов твердого сыра, также его можно просто порезать.

Куриная грудка. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем отварную куриную грудку. Все смешиваем.

Зелень и творог. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем пучок укропа и добавляем в емкость, где смешиваем салат.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее добавляем три ложки майонеза. Все тщательно перемешать, посолить и добавить чёрный перец.

Салат в тарелку. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Раньше мы писали о рецепте вкусного салата из пекинской капусты и крабовыми палочками. Рецепт салата из пекинской капусты, свежих овощей и крабовых палочек простой и быстрый.