Салат с куриной грудкой и фасолью — видео рецепт

Вкусный и питательный салат по рецепту бабушки
Такой салат очень вкусный и питательный. К нему можно добавить нарезанные помидоры или красный болгарский перец и вид будет праздничный, при этом он простой и полезный, потому что есть фасоль.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 1 куриная грудка (200 гр);
- 4 яйца;
- 250-300 гр отварной фасоли;
- 150 гр.тв.сыра;
- 1 пучок укропа;
- 3-4 ст.л.майонеза;
- соль, перец по вкусу;
- 2-3 помидора за юажанием;
- или 1 красный болгарский перец.
Способ приготовления
Сначала нужно порезать 4 отварных яйца.
Далее нужно натереть 150 граммов твердого сыра, также его можно просто порезать.
Нарезаем отварную куриную грудку. Все смешиваем.
Нарезаем пучок укропа и добавляем в емкость, где смешиваем салат.
Далее добавляем три ложки майонеза. Все тщательно перемешать, посолить и добавить чёрный перец.
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