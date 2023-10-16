Бюджетний сніданок за лічені хвилини — відео рецепт

Смачний сніданок за 5 хвилин: потрібні яйце та помідор
Цей рецепт сніданку дуже простий та потребує мінімальної кількості продуктів, які завжди є в холодильнику. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 3-4 помідори;
- 3 яйця;
- сир;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Для початку потрібно нарізати помідори на кружальця.
В окрему ємність розбиваємо три яйця та трохи вбиваємо, додаємо сіль, чорний перець та італійські трави.
Розігріваємо пательню та наливаємо рослинну олію. Викладаємо помідори в один шар та смажимо з обох боків.
Тепер виливаємо яєчну суміш на яйця.
Далі потрібно натерти сир та викласти його на яйця.
Смажимо під кришкою до готовності.
Все, страва готова. Вийшло швидко та дуже смачно.
Раніше ми писали про рецепт солоних сирників із сиром на сніданок.
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