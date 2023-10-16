Бюджетний сніданок за лічені хвилини — відео рецепт

Курячі яйця. Фото: Freepik

Цей рецепт сніданку дуже простий та потребує мінімальної кількості продуктів, які завжди є в холодильнику. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

3-4 помідори;

3 яйця;

сир;

сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування

Для початку потрібно нарізати помідори на кружальця.

Помідори для сніданку. Фото: YouTube @prostirecepti

В окрему ємність розбиваємо три яйця та трохи вбиваємо, додаємо сіль, чорний перець та італійські трави.

Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Розігріваємо пательню та наливаємо рослинну олію. Викладаємо помідори в один шар та смажимо з обох боків.

Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер виливаємо яєчну суміш на яйця.

Смажені помідори. Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти сир та викласти його на яйця.

Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Смажимо під кришкою до готовності.

Додавання сиру. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, страва готова. Вийшло швидко та дуже смачно.

Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт солоних сирників із сиром на сніданок.