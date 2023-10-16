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Смачний сніданок за 5 хвилин: потрібні яйце та помідор

16 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний сніданок за лічені хвилини — відео рецепт
Курячі яйця. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт сніданку дуже простий та потребує мінімальної кількості продуктів, які завжди є в холодильнику. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться:

  • 3-4 помідори; 
  • 3 яйця;
  • сир;
  • сіль та спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Для початку потрібно нарізати помідори на кружальця. 

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Помідори для сніданку. Фото: YouTube @prostirecepti

В окрему ємність розбиваємо три яйця та трохи вбиваємо, додаємо сіль, чорний перець та італійські трави. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Розігріваємо пательню та наливаємо рослинну олію. Викладаємо помідори в один шар та смажимо з обох боків. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер виливаємо яєчну суміш на яйця. 

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Смажені помідори. Курячі яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно натерти сир та викласти його на яйця. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Смажимо під кришкою до готовності. 

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Додавання сиру. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, страва готова. Вийшло швидко та дуже смачно. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт солоних сирників із сиром на сніданок

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