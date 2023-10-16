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Вкусный завтрак через 5 минут: нужны яйцо и помидор

16 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный завтрак за считанные минуты — видео рецепт
Куриные яйца. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт завтрака очень прост и требует минимального количества продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • 3-4 помидора;
  • 3 яйца;
  • сыр;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать помидоры на кружочки.

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Помидоры для завтрака. Фото: YouTube @prostirecepti

В отдельную емкость разбиваем три яйца и немного вбиваем, добавляем соль, черный перец и итальянские травы.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Разогреваем сковороду и наливаем растительное масло. Выкладываем помидоры в один слой и жарим с обеих сторон.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь выливаем яичную смесь на яйца.

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Жареные помидоры. Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть сыр и выложить его на яйца.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Жарим под крышкой до готовности.

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Добавление сыра. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, блюдо готово. Получилось быстро и очень вкусно.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте соленых сырников с сыром на завтрак.

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