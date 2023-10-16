Бюджетный завтрак за считанные минуты — видео рецепт

Куриные яйца. Фото: Freepik

Этот рецепт завтрака очень прост и требует минимального количества продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

3-4 помидора;

3 яйца;

сыр;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно нарезать помидоры на кружочки.

Помидоры для завтрака. Фото: YouTube @prostirecepti

В отдельную емкость разбиваем три яйца и немного вбиваем, добавляем соль, черный перец и итальянские травы.

Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Разогреваем сковороду и наливаем растительное масло. Выкладываем помидоры в один слой и жарим с обеих сторон.

Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь выливаем яичную смесь на яйца.

Жареные помидоры. Куриные яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем нужно натереть сыр и выложить его на яйца.

Тертый сыр. Фото: YouTube @prostirecepti

Жарим под крышкой до готовности.

Добавление сыра. Фото: YouTube @prostirecepti

Все, блюдо готово. Получилось быстро и очень вкусно.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте соленых сырников с сыром на завтрак.