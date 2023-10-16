Бюджетный завтрак за считанные минуты — видео рецепт

Вкусный завтрак через 5 минут: нужны яйцо и помидор
Этот рецепт завтрака очень прост и требует минимального количества продуктов, которые всегда есть в холодильнике. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 3-4 помидора;
- 3 яйца;
- сыр;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Для начала нужно нарезать помидоры на кружочки.
В отдельную емкость разбиваем три яйца и немного вбиваем, добавляем соль, черный перец и итальянские травы.
Разогреваем сковороду и наливаем растительное масло. Выкладываем помидоры в один слой и жарим с обеих сторон.
Теперь выливаем яичную смесь на яйца.
Затем нужно натереть сыр и выложить его на яйца.
Жарим под крышкой до готовности.
Все, блюдо готово. Получилось быстро и очень вкусно.
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