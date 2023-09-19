Салат до буденного чи святкового столу — відео рецепт

Смачний салат з пекінської капусти та крабовими паличками
Рецепт салату з пекінської капусти, свіжих овочів та крабових паличок простий та швидкий. Для більш насиченого смаку в цей салат додається вершковий сир та заправка зі сметани. Такий свіжий і хрумкий салат чудово підійде як на святковий стіл, так і на кожен день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- капуста пекінська 250 г;
- огірок 150 г;
- помідор 150 г;
- крабові палички 150 г;
- зелень;
- вершковий сир 80 г;
- сметана 2 ст. л;
- соєвий соус 2 ст. л;
- кунжут за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розрізати пекінську капусту. Нам знадобиться тільки половина. Капусту будемо нарізати не соломкою, як зазвичай, а кубиком. Капусту перекладаємо в тарілку, в якій будемо замішувати салат.
Далі потрібно нарізати огірок досить великим кубиком. Додаємо до капусти.
Далі потрібно нарізати помідори. Нарізати потрібно також кубиком.
Далі беремо крабові палички. Нарізаємо великими шматочками.
Далі потрібно дрібно нарізати зелень та додати до салату.
Готуємо заправку, для цього беремо вершковий сир, додаємо сметану, гірчицю та соєвий соус. Все ретельно перемішати.
Цією заправкою заправляємо салат. За смаком до заправки можна додати трохи часнику.
Все гарно перемішати та подавати до столу. За смаком можна додати кунжутом.
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