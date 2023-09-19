Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Смачний салат з пекінської капусти та крабовими паличками arrow

Смачний салат з пекінської капусти та крабовими паличками

19 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат до буденного чи святкового столу — відео рецепт
Салат з пекінської капусти. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт салату з пекінської капусти, свіжих овочів та крабових паличок простий та швидкий. Для більш насиченого смаку в цей салат додається вершковий сир та заправка зі сметани. Такий свіжий і хрумкий салат чудово підійде як на святковий стіл, так і на кожен день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста пекінська 250 г;
  • огірок 150 г;
  • помідор 150 г;
  • крабові палички 150 г;
  • зелень;
  • вершковий сир 80 г;
  • сметана 2 ст. л;
  • соєвий соус 2 ст. л;
  • кунжут за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розрізати пекінську капусту. Нам знадобиться тільки половина. Капусту будемо нарізати не соломкою, як зазвичай, а кубиком. Капусту перекладаємо в тарілку, в якій будемо замішувати салат. 

null
Пекінська капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати огірок досить великим кубиком. Додаємо до капусти. 

null
Томати чері. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати помідори. Нарізати потрібно також кубиком. 

null
Свіжий огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі беремо крабові палички. Нарізаємо великими шматочками. 

null
Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно дрібно нарізати зелень та додати до салату. 

null
Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готуємо заправку, для цього беремо вершковий сир, додаємо сметану, гірчицю та соєвий соус. Все ретельно перемішати.

null
Приготування заправки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цією заправкою заправляємо салат. За смаком до заправки можна додати трохи часнику. 

null
Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все гарно перемішати та подавати до столу. За смаком можна додати кунжутом. 

Раніше ми писали про найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз