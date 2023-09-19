Салат до буденного чи святкового столу — відео рецепт

Салат з пекінської капусти. Фото: google

Рецепт салату з пекінської капусти, свіжих овочів та крабових паличок простий та швидкий. Для більш насиченого смаку в цей салат додається вершковий сир та заправка зі сметани. Такий свіжий і хрумкий салат чудово підійде як на святковий стіл, так і на кожен день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста пекінська 250 г;

огірок 150 г;

помідор 150 г;

крабові палички 150 г;

зелень;

вершковий сир 80 г;

сметана 2 ст. л;

соєвий соус 2 ст. л;

кунжут за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розрізати пекінську капусту. Нам знадобиться тільки половина. Капусту будемо нарізати не соломкою, як зазвичай, а кубиком. Капусту перекладаємо в тарілку, в якій будемо замішувати салат.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати огірок досить великим кубиком. Додаємо до капусти.

Томати чері. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати помідори. Нарізати потрібно також кубиком.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі беремо крабові палички. Нарізаємо великими шматочками.

Крабові палички. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно дрібно нарізати зелень та додати до салату.

Складові для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готуємо заправку, для цього беремо вершковий сир, додаємо сметану, гірчицю та соєвий соус. Все ретельно перемішати.

Приготування заправки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цією заправкою заправляємо салат. За смаком до заправки можна додати трохи часнику.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все гарно перемішати та подавати до столу. За смаком можна додати кунжутом.

Раніше ми писали про найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат.