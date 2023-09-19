Салат к обыденному или праздничному столу — видео рецепт

Салат из пекинской капусты. Фото: google

Рецепт салата из пекинской капусты, свежих овощей и крабовых палочек простой и быстрый. Для насыщеннейшего вкуса в этот салат добавляется сливочный сыр и заправка из сметаны. Такой свежий и хрустящий салат отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

капуста пекинская 250 г;

огурец 150 г;

помидор 150 г;

крабовые палочки 150 г;

зелень;

сливочный творог 80 г;

сметана 2 ст. л;

соевый соус 2 ст. л;

кунжут по желанию.

Способ приготовления

Сначала нужно разрезать пекинскую капусту. Нам понадобится только половина. Капусту будем порезать не соломкой, как обычно, а кубиком. Капусту перекладываем в тарелку, в которой будем замешивать салат.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать огурец достаточно большим кубиком. Добавляем в капусту.

Томаты черри. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно нарезать помидоры. Нарезать нужно также кубиком.

Свежий огурец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше берем крабовые палочки. Нарезаем большими кусочками.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно мелко нарезать зелень и добавить в салат.

Составляющие для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Готовим заправку, для этого берем сливочный сыр, добавляем сметану, горчицу и соевый соус. Все тщательно перемешать.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этой заправкой заправляем салат. По вкусу к заправке можно добавить немного чеснока.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все хорошо перемешать и подавать на стол. По вкусу можно добавить кунжутом.

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