Салат к обыденному или праздничному столу — видео рецепт

Вкусный салат из пекинской капусты и крабовыми палочками
Рецепт салата из пекинской капусты, свежих овощей и крабовых палочек простой и быстрый. Для насыщеннейшего вкуса в этот салат добавляется сливочный сыр и заправка из сметаны. Такой свежий и хрустящий салат отлично подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- капуста пекинская 250 г;
- огурец 150 г;
- помидор 150 г;
- крабовые палочки 150 г;
- зелень;
- сливочный творог 80 г;
- сметана 2 ст. л;
- соевый соус 2 ст. л;
- кунжут по желанию.
Способ приготовления
Сначала нужно разрезать пекинскую капусту. Нам понадобится только половина. Капусту будем порезать не соломкой, как обычно, а кубиком. Капусту перекладываем в тарелку, в которой будем замешивать салат.
Далее нужно нарезать огурец достаточно большим кубиком. Добавляем в капусту.
Затем нужно нарезать помидоры. Нарезать нужно также кубиком.
Дальше берем крабовые палочки. Нарезаем большими кусочками.
Далее нужно мелко нарезать зелень и добавить в салат.
Готовим заправку, для этого берем сливочный сыр, добавляем сметану, горчицу и соевый соус. Все тщательно перемешать.
Этой заправкой заправляем салат. По вкусу к заправке можно добавить немного чеснока.
Все хорошо перемешать и подавать на стол. По вкусу можно добавить кунжутом.
Раньше мы писали о самом вкусном салате из баклажанов по рецепту бабушки. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.