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Смачний салат з баклажанами за 15 хвилин: ви будете вражені смаком

16 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео
Баклажани на дошці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат з баклажанів підкорює всіх хто його пробує, проста, швидка та дуже смачна літня страва. Підходить як на святковий стіл так, і на кожен день. Якщо у вас є баклажани і ви шукаєте, що з них приготувати — це саме той смачний рецепт салату з баклажанами, який вартий вашої уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться: 

  • баклажан 1 шт;
  • болгарський перець 1 шт;
  • червона цибуля 1 шт;
  • соєвий соус 3 ст.л;
  • лимонний сік 1 ст.л;
  • часник 2 зубчики;
  • крохмаль 3 ст.л;
  • сир фета 30-40 г;
  • зелень кінзи;
  • олія для смаження;
  • перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати один баклажан на великі кубики. 

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Баклажани кубиками. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Одразу перекладаємо його в тарілку та додаємо три столові ложки крохмалю. Потрібно все ретельно перемішати. 

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Баклажани в крохмалі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі смажимо баклажан до рум'яної скоринки. 

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Смажені баклажани. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На великі кубики нарізаємо один болгарський перець, його потірбно також трохи обсмажити. 

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Смажені перці. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Поки баклажани та перець охолоджуються нарізаємо червону цибулю, можна взяти й білу, за вашим смаком. 

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Червона цибуля. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо пучок кінзи. Краще нарізати доволі крупними листями, не дрібно. 

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Нарізана кінза. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Потрібно з'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати. 

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Продукти для салату. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Готуємо заправку. Для цього потрібно взяти три столові ложки соєвого соусу, далі додаємо одну ложку лимонного соку, два видавлених зубчику часнику. 

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Заправка для салату. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Заправляємо цією заправкою салат. Потрібно все ретельно перемішати.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

При подачі з салатом подаємо сир фету. 

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