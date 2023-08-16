Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео

Баклажани на дошці. Фото: Freepik

Цей салат з баклажанів підкорює всіх хто його пробує, проста, швидка та дуже смачна літня страва. Підходить як на святковий стіл так, і на кожен день. Якщо у вас є баклажани і ви шукаєте, що з них приготувати — це саме той смачний рецепт салату з баклажанами, який вартий вашої уваги.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться:

баклажан 1 шт;

болгарський перець 1 шт;

червона цибуля 1 шт;

соєвий соус 3 ст.л;

лимонний сік 1 ст.л;

часник 2 зубчики;

крохмаль 3 ст.л;

сир фета 30-40 г;

зелень кінзи;

олія для смаження;

перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати один баклажан на великі кубики.

Баклажани кубиками. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Одразу перекладаємо його в тарілку та додаємо три столові ложки крохмалю. Потрібно все ретельно перемішати.

Баклажани в крохмалі. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Далі смажимо баклажан до рум'яної скоринки.

Смажені баклажани. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

На великі кубики нарізаємо один болгарський перець, його потірбно також трохи обсмажити.

Смажені перці. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Поки баклажани та перець охолоджуються нарізаємо червону цибулю, можна взяти й білу, за вашим смаком.

Червона цибуля. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо пучок кінзи. Краще нарізати доволі крупними листями, не дрібно.

Нарізана кінза. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Потрібно з'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати.

Продукти для салату. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Готуємо заправку. Для цього потрібно взяти три столові ложки соєвого соусу, далі додаємо одну ложку лимонного соку, два видавлених зубчику часнику.

Заправка для салату. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

Заправляємо цією заправкою салат. Потрібно все ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachniReceptyNatali

При подачі з салатом подаємо сир фету.

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