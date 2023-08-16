Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео

Смачний салат з баклажанами за 15 хвилин: ви будете вражені смаком
Цей салат з баклажанів підкорює всіх хто його пробує, проста, швидка та дуже смачна літня страва. Підходить як на святковий стіл так, і на кожен день. Якщо у вас є баклажани і ви шукаєте, що з них приготувати — це саме той смачний рецепт салату з баклажанами, який вартий вашої уваги.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
Вам знадобиться:
- баклажан 1 шт;
- болгарський перець 1 шт;
- червона цибуля 1 шт;
- соєвий соус 3 ст.л;
- лимонний сік 1 ст.л;
- часник 2 зубчики;
- крохмаль 3 ст.л;
- сир фета 30-40 г;
- зелень кінзи;
- олія для смаження;
- перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати один баклажан на великі кубики.
Одразу перекладаємо його в тарілку та додаємо три столові ложки крохмалю. Потрібно все ретельно перемішати.
Далі смажимо баклажан до рум'яної скоринки.
На великі кубики нарізаємо один болгарський перець, його потірбно також трохи обсмажити.
Поки баклажани та перець охолоджуються нарізаємо червону цибулю, можна взяти й білу, за вашим смаком.
Нарізаємо пучок кінзи. Краще нарізати доволі крупними листями, не дрібно.
Потрібно з'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати.
Готуємо заправку. Для цього потрібно взяти три столові ложки соєвого соусу, далі додаємо одну ложку лимонного соку, два видавлених зубчику часнику.
Заправляємо цією заправкою салат. Потрібно все ретельно перемішати.
При подачі з салатом подаємо сир фету.
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